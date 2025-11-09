Ratiu, la pesadilla de Vinicius: "No me coge el Vini"

Hay una frase que ya es patrimonio de LaLiga. La pronunció un rumano con un español perfecto: "No me coge el Vini". Fue Andrei Ratiu, futbolista del Rayo Vallecano, formado en el Villarreal y ex del Huesca, después de secar por completo a Vinicius en el Santiago Bernabéu. Era su debut en la competición española. Desde entonces, ha sido una pesadilla para el brasileño.

El sábado por la noche, Vinicius volvió a mirar debajo de su cama con miedo a encontrarse con el monstruo. Este domingo (16:00 horas) se medirá a él en Vallecas. Desde que el Rayo lo fichó en 2023 por escasos 800.000 euros, Ratiu lo ha desesperado en más de un partido. El duelo de velocistas está servido, y 'Vini' ha mordido el polvo más veces de las que le gustaría.

El Rayo siempre cuesta

No es ningún secreto que al astro brasileño se le atraganta el Rayo. En ocho duelos, solo ha sido capaz de marcarles un solo gol, el pasado mes de mayo. En su casillero, además, relucen cuatro amarillas que demuestran que suele acabar desquiciado por la gran defensa que le hace el rumano. ¿Pero por qué es capaz de frenarlo tanto?

Vital en el esquema de Íñigo Pérez, Ratiu llega al partido después de haber sumado todos los minutos posibles en LaLiga. Las condiciones físicas del futbolista de 27 años son impresionantes: veloz como un rayo -nunca mejor dicho-, también tiene una resistencia privilegiada. Los datos no mienten: 11 partidos en LaLiga, 990 minutos jugados. Simplemente, es incansable.

Ratiu y Vinicius pelean por un balón / LaLiga

Ratiu es un futbolista de primerísimo nivel. Por eso, no sorprende nada que equipos como el Barça lo tuvieran en su radar, en busca de complementar el carril derecho que ocupa Jules Koundé. Varios pretendientes más llamaron a la puerta del Rayo el pasado verano para llevárselo, pero el club se puso firme, se acogió a su cláusula de rescisión (25 millones de euros) y consiguió retenerlo en la temporada del regreso a Europa.

El futbolista más rápido de las grandes ligas

Según 'Graduent Sports', el rumano es el jugador más rápido de las cinco grandes ligas, con 34,7 kilómetros por hora de velocidad punta. Para contextualizar, Vinicius registra 34,4 km/h. De este modo, hablamos del futbolista más rápido de LaLiga, que complementa su velocidad con otras condiciones físicas brutales y que defiende de manera muy sólida.

Ratiu destaca como un gran defensor porque tiene un posicionamiento muy interesante y maneja buenos 'timings' para meter la pierna. Y en ataque muestra decisión, confianza y desborde, además de un guante en el pie para centrar. La temporada pasada firmó dos goles y tres asistencias, y en la actual ya registra un pase de gol.

Hancko no puede parar a Ratiu / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Su impacto en el campo se nota. Y ahora buscará frenar de nuevo a Vinicius en Vallecas, ante su gente. El brasileño ha ganado la mitad de los partidos que ha jugado contra el Rayo; el resto, tres empates y una derrota. En el feudo franjirrojo, solo ha ganado una vez.

Por su parte, Vinicius encara el duelo con la rencilla con Xabi Alonso enterrada, y aunque no está en un mal momento, no se enchufa de cara a puerta. En blanco en Champions, está cerca de sumar un mes sin 'mojar' en LaLiga. Sus últimos goles, el doblete que firmó contra el Villarreal el 10 de octubre.