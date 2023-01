Sin rastro del Rüdiger del Chelsea

El Clásico ha retratado al jugador alemán y en Madrid ya empiezan a cuestionar su fichaje Tanto Militao como Alaba son imprescindibles para los blancos

Antonio Rüdiger ha vivido una noche de pesadilla. El futbolista alemán llegó el pasado verano al Real Madrid con el objetivo de hacerse un hueco fijo en el once. Pocos meses después, el rendimiento del jugador está muy lejos de lo esperado, y en Madrid empiezan a cuestionarse si su fichaje fue un acierto. Su partido en el Clásico ha sido para olvidar.

El central llegó con la etiqueta de "rendimiento inmediato", pero nada más lejos de la realidad. Si antes del partido ya se dudaba de él, después del Clásico Ancelotti tendrá que empezar a replantearse si optar por el alemán o por Nacho en situaciones como la de hoy. El ex del Chelsea no se ha mostrado seguro en ninguna de las acciones del partido y ha estado errático con el balón en los pies. Con partidos como el de la final, parece imposible que Rüdiger no desaparezca de la alineación en los partidos importantes.

Por su parte, el otro central que se fue del club londinense el pasado verano y que fichó, en este caso, por el Barça, sí está dando sus frutos. Christensen llegó como tapado y, sin hacer mucho ruido, se ha ganado el puesto en el once a base de grandes actuaciones. Ante el Atlético, fue un muro y en el Clásico estuvo muy acertado sacando la pelota desde atrás. Hay jugador para rato.