Rapiña y obsesión en el Madrid por fichar centrales

Las lesiones de Militao y Alaba en las dos últimas temporadas, más la salida de Nacho, dejaron un profundo agujero en la defensa de Carlo Ancelotti. El italiano salvó muy bien el primer año, pero no el segundo que le costó el puesto entre muchos otros motivos. Esa falta de centrales obsesiona al club blanco, que no deja de buscar zagueros a ser posible a coste cero, ante el buen resultado que han dado Alaba y Rudiger.

La lista

Ha llegado Huijsen, 20 años y 59 M€, y ha recuperado a Militao, 24, y Alaba, 33. A estos se suman Rudiger, 33, y Asencio, 22 para ocupar dos posiciones, tres como mucho si Xabi Alonso lo dispone. Además, ha subido del Castilla a Asencio (22). A estos cinco incluye a Tchouameni para sumar seis. El francés fue el recurso acertado de Ancelotti la temporada pasada, y el tolosarra lo utiliza para incrustarlo entre los otros dos centrales cuando toca defender en bloque bajo.

La plantilla va sobrada de zagueros, pero quieren más. El motivo es que Alaba acaba contrato en 2026 y peinan el mercado buscándole sustituto. Tendrían ‘fichado’ a Konaté (26 años) y pelea para sumar a Saliba (24). Al primero le queda un año de contrato con el Liverpool y, de momento, no quiere renovar. Podría llegar gratis. El segundo tiene contrato con el Arsenal hasta 2027 y su precio de mercado es de 80 millones, aunque los gunner no lo venderían por menos de 100 si es que deciden venderlo. La maniobra es esperar que tampoco renueve y que llegue gratis por Rudiger, que también acaba relación en 2027.

Cantera

El Madrid utiliza con habilidad el prestigio de pertenecer a su equipo para rapiñar fichajes a coste cero. No valora que su cantera ha sido prolífica los últimos años. Además de Asencio, acaba de vender a Jacobo Ramón (20 años) al Como por 2,5 M€, pero con opciones de recompra. Otro es Mario Gila (25), vendido a la Lazio en 2022, sobre el que tiene una opción de tanteo si el equipo italiano lo quiere traspasar. También puede recuperar a Rafa Marín (23), lo traspasó al Nápoles por 7 M€ y lo ha cedido al Villarreal, pero también tienen derecho de tanteo en caso de que el Submarino active la opción de compra de 15 M€ en 2026.

Son centrales hechos en La Fábrica, de donde siguen saliendo otros como el renombrado Joan Martínez (18), al que comparan incluso con Sergio Ramos. Acaba de dar el salto al Castilla, aunque su trayectoria se vio frenada el año pasado por una grave lesión de rodilla que impidió a Ancelotti utilizarlo cuando quedó prendado con su fútbol en la gira americana. Vienen más por detrás, pero sea como fuere, el equipo blanco tiene remanente de centrales, hasta seis, más dos en cartera, otros tres que puede recuperar y una cantera prolífica de la que no deja de presumir.