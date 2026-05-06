Raphinha, el terror del Real Madrid

Raphinha ya está de vuelta. El futbolista recibió el alta médica de la lesión muscular sufrida con la selección verdeamarelha en el último parón internacional ante Francia y, aunque no salió ni a calentar ante Osasuna, podría tener ya minutos en el partido del alirón frente al Real Madrid.

Un Real Madrid que sufre pesadillas cuando piensa en el brasileño. El conjunto blanco es el rival al que Raphinha le ha marcado más goles en su carrera profesional, con un total de 7 en 12 partidos. Solo está igualado con el Portimonense de Portugal en su etapa en el fútbol luso cuando jugó en el Vitoria de Guimaraes y el Sporting en el que también le endosó 7 tantos al cuadro luso.

Pero marcarle al Real Madrid siempre tiene un sabor especial. Y han sido goles de mucha importancia concentrados en las dos últimas temporadas. Raphinha colaboró en la goleada por 0-4 la pasada campaña con un gol en el Bernabéu y todavía fue más importante en Montjuïc para sentenciar el campeonato.

Raphinha fue clave en la última victoria del Barça ante el Real Madrid en la Liga de Flick en Montjuïc / Alberto Estevez / EFE

Rapha anotó un doblete en la victoria por 4-3, fueron los goles que dieron la ventaja del 3-2 y 4-2 antes de que Mbappé redujera diferencias hasta el resultado definitivo.

Sus dobletes también permitieron sumar dos Supercopas de España. La de la temporada pasada con un 2-5 y la del presente ejercicio con un más ajustado 3-2.

En total, tres dobletes, más otro gol en Liga que alcanzan las 7 dianas en dos temporadas a los madridistas. La reconversión al flanco zurdo del ataque con Hansi Flick le ha venido de maravillas y ha encontrado los huecos por donde superar la defensa blanca.

Prudencia

El domingo difícilmente será titular y Flick repetirá con Fermín en su posición, pero a lo largo del encuentro podría tener su oportunidad. Raphinha es un futbolista de una alta profesionalidad y no quiere perderse ningún choque. También debe ir con cuidado porque una recaída ahora sería fatídica pensando en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Flick lo protegerá, pero al mismo tiempo todo apunta a que esta vez, a diferencia de Pamplona, sí que le dará minutos para que pueda ir recuperando sensaciones.

Raphinha se lesionó en el partido amistoso de Brasil ante Francia / ADAM RICHINS / EFE

Raphinha se ha perdido cuatro partidos de Liga, saldados con victorias, y dos de la Champions League, los que significaron la eliminación frente al Atlético de Madrid. Su implicación ha sido total, pese a no jugar, y viajó por su cuenta a Madrid para apoyar a sus compañeros en el Metropolitano y estar a su lado en el momento duro de la derrota.

Es uno de los capitanes de la plantilla y su presencia en el vestuario se nota mucho. Se trata de una figura muy respetada tanto por los jóvenes como por los veteranos por siempre dar el callo, en las duras y las maduras.

Por las dos bandas

Ahora toca el momento dulce de disfrutar del campeonato de Liga y Raphinha se merece estar sobre el terreno de juego. El Madrid preferiría evitarlo por un costado que defensivamente tiene debilitado con la presencia de Trent Alexander-Arnold y la lesión de Dani Carvajal.

Raphinha no podrá enfrentarse de nuevo al lesionado Carvajal / VALENTI ENRICH / SPO

Fermín les puede hacer mucho daño saliendo de titular y Raphinha clavar la puntilla en caso de gozar de opciones de juego en la segunda mitad, aunque también se puede desenvolver por la derecha ante la lesión de Lamine Yamal. Si Roony o Rashford no convencen, Raphinha estará preparado.

Raphinha es un seguro juegue donde juegue. Flick lo sabe y tenerlo cerca en el banquillo siempre es una garantía por si debe echar mano de él en cualquier momento del partido. Por motivación, ganas y entrega seguro que no será.