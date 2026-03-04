El rapapolvo de Manu Carreño a Kylian Mbappé: "Estar por ahí de fiesta mientras tu equipo está jugando..."

La derrota del Real Madrid ante el Getafe supuso un golpe a las aspiraciones del equipo blanco. El equipo de Arbeloa dejó unas sensaciones horribles y se quedó a cuatro puntos del Barça en la clasificación. Uno de los condicionantes del partido fue la baja de Mbappé, que se vio obligado a parar para intentar recuperarse de sus molestias en la rodilla izquierda.

El '10' del Madrid ni siquiera estuvo presente en el estadio, ya que había viajado a París para buscar una segunda opinión sobre sus problemas físicos. De hecho, no se espera que regrese a la capital española hasta el próximo viernes.

Según revelaron en Francia, Mbappé estuvo con su amigo Achraf Hakimi en París mientras el Madrid estaba jugando el decisivo partido ante el Getafe, una situación que Manu Carreño, director de El Larguero, ha criticado con dureza en el último programa.

"Una cosa es lo que eres y otra lo que pareces. Es verdad que estás lesionado, pero lo normal es que estés en el partido y si no estás, irte con Hakimi y no sé quién más a tomar algo en París mientras tu equipo está jugando el partido... Creo que es una cuestión de compromiso, de imagen. El que pretende ser líder de un proyecto deportivo no sé si es la mejor imagen estar por ahí de fiesta, aunque estés lesionado y no puedas jugar, mientras tu equipo está jugando", sentenció el periodista.

La indignación de Carreño fue compartida con algunos de sus compañeros en el programa. "Los alevines tienen que ir el día del partido a la hora del partido, los 25, y allí les dicen 'vosotros cuatro no estáis convocados' y se quedan allí viendo el partido, a su equipo. Si eso les pasa a los niños de 11 años, un profesional que gana millones de euros, ¿cómo puede no estar apoyando a su equipo? ¿Qué tiene más importante que hacer el día que está jugando su equipo para no estar ahí viéndolo?", afirmó Pablo Pinto.

Mbappé se enfrenta a un momento complicado. Con el Mundial a la vuelta de la esquina, el francés no puede tomar ningún riesgo, pero el Madrid se juega la temporada en los próximos meses, por lo que la exigencia sube.