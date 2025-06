Ramos pide el Balón de Oro para Mbappé

Sergio Ramos lidera a Rayados de Monterrey en el Mundial de Clubes que se disputa estos días en Estados Unidos. A sus 39 años, es el referente del club mexicano con el que podría jugar su último gran competición internacional tras ganar cuatro Copas de Europa, otros tantos Mundialitos de Clubes y tres Supercopas de Europa de un palmarés que completa con un total de 22 títulos.

Evitar al Madrid

El central sevillano no se olvida del equipo en el que jugó 16 temporadas defendiendo su camiseta en 469 partidos y con el que se puede cruzar en el Mundial de Clubes, aunque prefiere evitarlo: “Si no nos cruzamos con el Real Madrid, mejor. Nos ahorramos el disgusto. Sería un placer indiscutible. Prefiero que se crucen con otros. Prefiero el Atlético de Madrid, pero vamos a centrarnos en pasar la fase de grupos y luego ya pensamos en octavos y cuartos”.

Rayados se estrena esta noche (03,00 h.) ante el Inter de Milán, vigente subcampeón de Europa, en un grupo en el que se verán las caras con el River Plate de Mastantuono y el campeón japonés del Urawa Reds. “Somos capaces de competir con cualquier. Luego hay muchos factores que influyen, los pequeños detalles, sobre todo en este tipo de competiciones. Pero está claro que podremos ganar a cualquier equipo. Estamos deseando que llegue el primer partido”.

Su favorito y Mbappé

El camero es consciente de que hay rivales mejores y tiene sus preferencias. “El Real Madrid siempre es favorito en todas las competiciones. Por el nivel que tiene, por los jugadores, por la mentalidad. Todos los ojos están siempre puestos en este tipo de clubes, y especialmente en el Real Madrid, que es el mejor del mundo”, subraya y destaca “la llegada de Xabi Alonso, que lo ha ganado todo y conoce el club”.

Preguntado de a quién daría él el Balón de Oro esta temporada, el ex madridista no tiene dudas: "Para mí, claro es Mbappé. Es el Pichichi de la Liga, y la Bota de Oro europea. El Madrid no ganó títulos que otros equipos sí hicieron. Hay jugadores que han ganado Ligas, Copas... pero estos son premios individuales y si fuera por mí Mbappé tendrá cuatro o cinco Balones de Oro en su casa. A pesar de que el Madrid no ha ganado la Liga o la Champions, se lo daría a él”.