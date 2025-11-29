A Ramos le 'gusta' un último baile en el Real Madrid

Sergio Ramos no seguirá en el Rayados de Monterrey. Un cuenta madridista en Instagram, MadridXtra, subió un montaje del central andaluz con la camiseta del Real Madrid y el siguiente texto: "Última hora: Sergio Ramos ha decidido dejar Monterrey como agente libre. Un último baile". Sergio Ramos vio esta publicación y no tardó en darle a 'me gusta'. La vuelta del español al Madrid parece algo imposible, a pesar de esta anécdota.

Su marcha fue un 'culebrón' por las discrepancias con Florentino Pérez. El presidente no le ofrecía las situaciones contractuales que el capitán madridista deseaba y finalmente se marchó libre al PSG.

Tras cumplir su contrato con el club parisino, volvió al conjunto que le vio crecer como futbolista, el Sevilla, para jugar los dos últimos años en el Monterrey mexicano.

Sergio Ramos, a sus 39 años, aún se ve con fuerzas para continuar en el fútbol profesional y examinará las ofertas que le puedan surgir. Su estado físico aún es apreciable para continuar en activo.

Incluso, Sergio sueña con volver a la selección, donde marcó el récord de partidos con 180 internacionalidades, algo que tiene imposible desde que el propio Luis de la Fuente le comunicó que no contaba más con él.

El Mundial está a la vuelta de la esquina y Ramos, como mínimo, quiere reivindicarse en un club donde tenga repercusión. En el Rayados ha dejado huella con un rendimiento más que notable.