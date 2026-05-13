Ramón Calderón, expresidente del Real Madrid: "Florentino ha demostrado que está en una deriva de autoritarismo y actitud dictatorial"

La excéntrica rueda de prensa que dio Florentino por sorpresa de todos el pasado martes sigue atrayendo reacciones por parte del entorno blanco. En una entrevista al programa 'Què t'hi jugues' de la Cadena SER, Ramón Calderón, quien fue presidente del club entre 2006 y 2009, precisamente durante la etapa de transición de Florentino al mando y habiendo formado parte de su directiva en la primera etapa, se ha mostrado tajante sobre la imagen ofrecida por el actual mandatario.

Calderón calificó la intervención como "desafortunada", asegurando que le produjo "un poco de pena" al ver un comportamiento "muy poco propio de un presidente del Real Madrid". Según el expresidente, el socio esperaba respuestas institucionales y no una hora de reproches personales: "Se pasó una hora entera culpando a la prensa, culpando a todos menos a él mismo, hablando de cosas en bucle que no interesaban a nadie, como su suscripción al ABC o su decisión de darse de baja".

Para Calderón, lo visto ayer no es un hecho aislado, sino el síntoma de una "deriva muy peligrosa de autoritarismo y actitud dictatorial". El exmandatario llegó a afirmar que el entorno más cercano a Florentino debió sentir "un poco de vergüenza" al ver a un presidente "fuera de sí".

Calderón, durante su etapa como presidente del Real Madrid / Ballesteros / EFE

Elecciones como "escudo"

Calderón cree que este movimiento repentino responde a síntomas de nerviosismo y debilidad, en vista del partido en el Bernabéu ante el Oviedo este jueves: "Él temía la pañuelada del jueves y los gritos de 'directiva dimisión'. A él esto no le gusta nada y por esto puso este 'escudo' convocando la rueda de prensa y las elecciones", explicó.

A pesar de reconocer que Florentino sigue teniendo crédito entre los socios gracias a los títulos logrados en la última década, Calderón criticó que el presidente use la propiedad del club como un arma dialéctica: "Dice que el Madrid es de los socios, pero no puede decir que solo le sacarán 'a tiros'. Debería decir que le sacarán a votos". Además, recordó que, a pesar de su discurso, el único que ha abierto la posibilidad de convertir el club en Sociedad Anónima ha sido el propio Florentino.

El control de la prensa

Uno de los puntos más espinosos de la entrevista fue el análisis del control mediático. Calderón denunció que cualquier crítica hacia el presidente termina en amonestación o despido, mediante llamadas directas a dueños de medios.

Florentino durante la rueda de prensa / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

"Si hay algún dirigente deportivo blindado por la prensa, ha sido él", afirmó tajante. Calderón puso como ejemplo a dos periodistas que actualmente ocupan cargos de peso en la comunicación del club (Real Madrid TV y comunicación del primer equipo) y que, según sus palabras, fueron "condenados por sentencia firme por calumniarme utilizando informaciones falsas con el ánimo de perjudicar mi honor".

Ante el panorama electoral que se abre, Calderón cree que es "bueno un debate" para que alguien pueda plantear un modelo distinto al actual. Aunque reconoce que Florentino "controla muy bien sus pasos" y no necesitará "nada extraño para ganar", considera vital que aparezca una figura capaz de sostener un diálogo y plantar cara a un modelo que, a su juicio, ya no es el adecuado para el Real Madrid.