Ramón Calderón ataca a Florentino Pérez: “En la carrera de ingeniero no hay asignatura sobre la planificación de equipos de fútbol”

La eliminación del Real Madrid en la Copa del Rey a manos del Albacete está sirviendo para refrescar en qué situación se encuentra el equipo blanco. Las críticas vuelan contra todos los componentes del primer equipo y sus dirigentes. Uno de ellos ha sido Ramón Calderón, expresidente del club, que ha atacado la gestión de Florentino Pérez.

Dirección deportiva

“Lo grave no es perder una eliminatoria, sino la inexistencia de una dirección deportiva, con un profesional de fútbol al frente, con criterio y capacidad para intentar enmendar la situación”, denuncia, completando las dudas del entorno madridista en la confección de la actual plantilla.

Es cierto que el Real Madrid carece de una dirección deportiva, pero ha sido así desde la llegada de Florentino Pérez. Es un apartado conocido que quien decide los fichajes es el presidente a propuesta de los especialistas en esa labor, con Juni Calafat al frente, y de su mano derecha, el director general José Ángel Sánchez, y oída la opinión del entrenador de turno.

Ingeniero y abogado

Pero Ramón Calderón no se quedó ahí y quiso ir más lejos. “En la carrera de ingeniero no hay asignatura sobre la planificación de equipos de fútbol”, completaba su tuit en la red social ‘X’ el abogado palentino. La referencia a Florentino Pérez es clara, titulado Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid.

Hay respuestas de todo tipo al mensaje de Calderón en la misma red social, aunque la mayoría no son demasiado favorable. Le recuerdan pasajes de su mandato y entre sus aciertos fichar a Cristiano Ronaldo con Mijatovic al frente de esa dirección deportiva, contratación que heredó a la fuerza Florentino. Los críticos con el expresidente le culpan de “amañar una asamblea de socios” o le recuerdan que con él perdieron una eliminatoria de Copa en Irún.