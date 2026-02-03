Rajadón de Laporta contra el Madrid: "Están favoreciéndoles... ¿Qué dice ahora su famosa televisión?"

Continúa la guerra entre Real Madrid y Barcelona con sus presidentes como grandes protagonistas. Tras lo sucedido en la última jornada entre el conjunto blanco y el Rayo Vallecano, en un partido en el que los de Arbeloa se impusieron por la mínima en medio de la polémica, Joan Laporta no se ha mordido la lengua a la hora de valorar la actuación arbitral.

El presidente azulgrana fue contundente, aunque también quiso dejar claro que mantiene "toda la confianza en LaLiga, la RFEF y los órganos que rigen el estamento arbitral".

"Entiendo que son cosas que pueden pasar, lo que no queremos es que siempre pase en un lado y que se vaya corrigiendo. Hay situaciones muy evidentes. Hice la broma del piscinazo, pero es que vi el partido y a parte de que no sé de dónde salieron esos 9 minutos de extensión del partido, vi muchas jugadas en las que los jugadores ya se están acostumbrando a tirarse, a hacer ver que les tocan. Esto debería ser tarjeta", explicó ante los medios justo antes de la comida de directivas previa al encuentro frente al Albacete de este martes.

"Igual que pienso que a no ser que sea un pisotón intencionado o de mala fe... El otro día vi partidos de la Premier y por pisotones se enseñaban tarjetas amarillas. No quiero dar lecciones a nadie, pero vi que el Rayo salió muy perjudicado de ese partido. Le expulsaron dos jugadores, el partido se alargó 10 minutos cuando estaban empatados y les pitaron un penalti que, siempre es opinable, pero como aficionado hay penaltis que yo no los pitaría porque creo que no son. Toca la pelota mal el defensa, se desequilibra, levanta la pierna y no le da una patada al delantero que le tire al suelo. Fue exagerado", añadió Laporta.

El mandatario del conjunto culé fue más allá y se mojó abiertamente con la jugada del penalti: "El árbitro según su criterio puede pitar lo que considere, pero desde el punto de vista del aficionado al fútbol, estos penaltis yo creo que son exagerados y que no tendrían que haberse pitado. Lo digo en sentido constructivo. A veces pasa a nuestro favor y lo diría igual".

"Resulta que están favoreciendo a un club que tiene una televisión que se dedica a explicar cosas fuera de lugar y a decir que los árbitros les perjudican constantemente y la reacción es esta. ¿Qué dice ahora la famosa televisión que dice que todos los árbitros perjudican a su equipo? ¿No ha analizado nada de esto? Que se lo hagan mirar y que de alguna manera sean más ecuánimes", concluyó señalando directamente a Real Madrid TV.