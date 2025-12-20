Rajadón de Agoumé contra el Madrid y los árbitros: "Cada año es lo mismo en estos partidos"

Perdió el Sevilla en el Bernabéu, pero los de Matias Almeyda cayeron de pie, dando una gran imagen ante un Madrid que no fue superior en ningún momento a su rival. Los andaluces se quedaron con 10 tras la expulsión de Marcao, que vio la segunda tarjeta amarilla por una entrada sobre Bellingham.

Antes también había sido expulsado el propio Matias Almeyda por protestar al descanso. El árbitro fue uno de los protagonistas del encuentro, señalando hasta tres penaltis a favor del conjunto blanco, a pesar de que el VAR le advirtió de que dos de ellos no debían señalarse.

Una vez finalizó el encuentro, el centrocampista Lucien Agoumé no se calló nada: "Ha habido episodios de arbitraje... Mejor me callo porque voy a decir cosas que mejor no decirlo. Cada año es lo mismo, siempre es la misma cosa en estos partidos. Venimos a jugar nuestro partido, pero hay cosas que no manejamos nosotros. Hay decisiones que no sé... Que todos hemos visto hoy, muy claras para mi gusto. Estoy feliz por lo que han hecho mis compañeros, creo que merecíamos más".

El enfado del francés señala directamente al árbitro y lo sucedido en el Bernabéu. No solo Agoumé mostró su descontento, ya que durante el partido fueron varios los futbolistas del Sevilla que mostraron su incredulidad y se cabrearon por las decisiones del colegiado.

Entre los más indignados, Isaac Romero, que se dirigió directamente al cuarto árbitro cuando fue sustituido. "No podemos sacar tarjeta por todo. Estamos jugando al fútbol, joder", afirmó el delantero, en unas imágenes captadas por Movistar+.