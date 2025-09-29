La rajada viral de Gonzalo Miró que enciende al madridismo: "El Atlético ganó a pesar del árbitro"

El derbi no acabó con el pitido final en el Metropolitano. Los debates y tertulias se han llenado de controversia y disputas por lo que ocurrió a lo largo de los 90 minutos. Entre lo más comentado, las diferentes jugadas polémicas, con los madridistas reclamando la segunda amarilla para Sorloth por celebrar con la grada y la roja directa para Nico González por su entrada sobre Dani Carvajal.

Sin embargo, Gonzalo Miró decidió dar una respuesta rotunda a todas estas polémicas aprovechando su paso por El Partidazo de Cope, dejando algunas frases que no han tardado en hacerse virales y que han calentado a la afición del Real Madrid.

Carreras, en el derbi ante el Atlético / EFE

"El Atlético de Madrid ganó a pesar del árbitro", empezó diciendo el tertuliano ante la sorpresa evidente de algunos de sus compañeros, que le repreguntaron rápidamente por lo sucedido.

Más tarde, Miró explicó su pensamiento: "Yo creo que Güler y Carreras no tenían que haber terminado el partido. Creo que a Güler le perdona una tarjeta amarilla clarísima en el primer tiempo y la segunda, con un penalti clarísimo que a mí me parece como un piano, hubiera sido la expulsión. A Carreras y a Mbappé les perdona dos tarjetas amarillas por tirarse, dos piscinazos que a mí me parecen lamentables dentro del área, que también hubieran sido tarjeta".

"Carreras tenía una amarilla y cuando se tira intentando engañar al árbitro tenía que haber visto la segunda", añadió el tertuliano, que recibió una respuesta de Santi Cañizares: "Vamos a ver. Siete amarillas para Giuliano Simeone no es expulsión Gonzalo... Tú ves dos rojas al Madrid cada semana. Mínimo ves dos rojas al Madrid cada semana y esta es una semana más".

"Yo creo que el árbitro perjudicó al Atlético de Madrid", sentenció finalmente Gonzalo Miró, que también dejó algún palo más al Real Madrid: "Yo no concibo que un equipo como el Real Madrid el centro del campo sea Tchouaméni y Valverde. Yo creo que eso es algo que le va a pasar mucha factura contra equipos que tengan un centro del campo con gente de nivel. En el derbi se jugó a lo que quisieron Koke y Barrios".

"Contra equipos que tengan un centro del campo fuerte, el Madrid lo puede pasar realmente mal. Del Atlético de Madrid te hago la reflexión contraria. Viendo el partido contra el Madrid se me hace antoja muy difícil defender que sea un equipo que no puede competir por el título. Se me antoja muy, muy complicado", concluyó.