La rajada de Quique Sánchez Flores sobre Vinicius: "No representa los valores del Real Madrid"

El Real Madrid sigue sumergido en una crisis que trasciende lo deportivo y alcanza lo institucional. El club está profundamente afectado tras la eliminación ante el Albacete en la Copa del Rey (3-2), un golpe que se suma a la derrota en la final de la Supercopa de España frente a su eterno rival, el Barça, y a la destitución de Xabi Alonso, una decisión que sorprendió tanto a la afición como al propio entorno del club.

El foco de atención está en múltiples frentes. Hay incendios por apagar y muchos señalados. Mientras la afición busca culpables, el conjunto blanco se prepara para recibir este sábado al Levante en Liga, con la misión de recomponerse y enderezar un barco que, por ahora, navega con la proa hundida en el mar.

Quique Sánchez Flores, el técnico y ahora comentarista, se refirió a la situación en 'El Partidazo de la Cope'. El que fue entrenador del Sevilla, cuestionó la falta de adaptación de los jugadores del conjunto blanco ante un cambio de entrenador. "Los jugadores, cuando viene un entrenador nuevo, están abiertos al cambio, a sacar rendimiento, a sacar los partidos adelante y a evitar lesiones, y la mayoría de estas cosas se han ido cayendo". Quique subraya que este problema no es nuevo: "Yo solo sé que vienen de no querer entender un mensaje que llevan haciendo desde hace tres años. No es tan difícil", considera el técnico.

El técnico también reflexionó sobre la calidad de la plantilla. Para Quique Sánchez Flores, la calidad individual no está traduciendo resultados colectivos. "Y con esa calidad, todavía tendría que ser más fácil. Cuando tú cuentas con jugadores de esa calidad, cuando hay tantos millones, va incluido todo. Va incluida la capacidad física, la calidad sobre el terreno de juego, la toma de decisiones, la ejecución técnica, la forma de entender el fútbol, porque llegan al equipo de forma selectiva, están seleccionados", afirma, ante los micrófonos de la Cope.

Un problema que empieza en la etapa de Ancelotti

El problema, según él, viene de lejos: "El año pasado, con Ancelotti, el equipo no va. Y este año, tampoco va. ¿Qué está pasando ahí? ¿Están acomodados, los jugadores? ¿Desmotivados? ¿Quieren jugar de otra manera? ¿A qué?", dice. "La duda es directa: ¿hay falta de compromiso o simplemente una desconexión con el estilo que se espera en el club?", señala.

Sánchez Flores critica también la percepción de esfuerzo dentro del Madrid: "Lo que en otros equipos se ve como una virtud, el trabajo, el vídeo, etc., en el Madrid es complicado; ¿qué más quieren?". Esto evidencia que, según él, los jugadores no están respondiendo a estímulos que en otros clubes serían motivo de orgullo.

Xabi Alonso, en una sesión de estrategia con el Real Madrid / SPORT.es

Sobre la plantilla actual, Sánchez Flores señala que se necesita un cambio profundo: "El Madrid necesita que le den una vuelta. Esta plantilla está lejos de las mejores que ha tenido el Madrid". La situación también se refleja en el ambiente del estadio. "El Bernabéu ya no es lo que era, hay un ambiente más cosmopolita", dice Quique de forma contundente.

Muy crítico con Vinicius

"Yo estoy con la parte de la afición que se ha puesto muy nerviosa con Vinicius. Yo creo que no representa los valores del Real Madrid, o al menos, en los últimos dos años. No se parece en nada al Vinicius del Balón de Oro, está lejísimos del jugador que puede llegar a ser, porque fue hace mucho tiempo, y lleva tiempo fuera de esa estación, que ahora hace frío".

Según Quique Sánchez Flores, el extremo brasileño ya no es capaz de influir de manera decisiva en los partidos como en su mejor momento. "El jugador quiere la preparación y los entrenamientos a la carta. Hay cosas difíciles de entender". Según el comentarista, la gestión interna del jugador ha sido insuficiente: "Xabi tendría que haber tomado las medidas necesarias con Vini", y añadió que, aunque las soluciones deben aplicarse "de puertas adentro", es evidente que estas situaciones afectan al rendimiento colectivo.

"Me parece clarísimo lo del Real Madrid en el Balón de Oro, un error grave: el principio de la confusión actual de Vinicius". Para el técnico el talento del brasileño sigue siendo enorme, pero su falta de disciplina y enfoque, sumada a la gestión inadecuada del club, limita su capacidad de liderar y decidir en el campo, reflejando un problema mayor dentro del vestuario del Madrid.

El papel de Bellingham, en la sombra

Por lo que hace a otro jugador que ha bajado el rendimiento, Bellingham, el entrenador también analiza la relación entre Vinicius y el inglés. "Bellingham es un jugador referencial, pero hace mucho daño la rebelión de Vinicius: cuando se rebela Vini, también se rebelan los compadres. Pueden ser uno, dos, tres o cuatro. Y Bellingham se ha posicionado mal, se ha posicionado como cómplice de una situación incómoda para Xabi", dice en la Cope.

Bellingham, junto a Vinicius celebrando un gol del Real Madrid / SPORT.es

Una imagen preocupante y una gestión 'equívoca' con Arbeloa

Quique deja claro que la solución no es simple. Requiere cambios internos, compromiso de los jugadores y una gestión más efectiva del talento que posee el club. El ex entrenador del Sevilla no dudó en criticar la eliminación del Real Madrid ante el Albacete. "Es preocupante la imagen del Madrid en Albacete. El partido lo tienen que ganar los jugadores. A Arbeloa se le puede reprochar la convocatoria y la alineación, eso sí. Es el máximo responsable de eso, pero de lo que ocurre en el campo, poco puede hacer, no tuvo tiempo", afirma. Para él, la responsabilidad de los futbolistas es directa, mientras que la del exlateral es limitada.

Sobre la decisión de subir a Arbeloa mucho antes, Quique considera que fue un error estratégico: "Tengo clarísimo que Arbeloa tendría que haber entrenado al Madrid en el Mundial de clubes, y luego que coja el equipo Xabi Alonso. Fue un proyecto nuevo en un proyecto decrépito, y además en una competición mayúscula como el Mundial de clubes: un error, un desgaste innecesario", concluye en la Cope.