Rajada monumental de Pep Chavarría tras el Madrid - Rayo: "Dios es justo y lo ve todo. FE"

La victoria del Real Madrid frente al Rayo Vallecano estuvo envuelta en la polémica y acabó con un rosario de escenas polémicas y decisiones arbitrales que encresparon a los jugadores y técnicos del conjunto de Vallecas. Pep Cahavarría, uno de los protagonistas, se lamentó después a través de sus redes sociales con un contundente mensaje.

El Rayo acabó el partido con nueve jugadores sobre el terreno de juego ante el Real Madrid por la expulsión de Pep Chavarría en el 103, que se sumó a la de Pathé Ciss que ya había recibido una tarjeta roja en el minuto 80 por una dura entrada sobre Dani Ceballos.

Los ánimos venían calientes por cómo se había desarrollado los últimos minutos del derbi que se alargaron de manera interminable al añadir Díaz de Mera hasta 9 minutos, ya con el 2-1 en el marcador y con los ánimos muy caldeados porque el tanto del triunfo local llegó tras un penalti señalado en el minuto 99 de juego. El balón salió por la banda el lateral rayista empujó a Rodrygo contra la valla publicitaria sin estar el balón en juego, con la intención de coger el esférico y sacar rápido a la búsqueda de una última jugada. El árbitro lo vio y le mostró la segunda amarilla.

Tras el encuentro, Pep Chavarría expresó su malestar con una publicación expolsiva en sus redes sociales:

La publicación de Pep Chavarría en su cuenta de Instagram / INSTAGRAM

"Hoy es de los días más tristes que me voy de un campo. Este equipo merece respeto", aseguró Pep. "Gracias rayistas, seguiremos luchando contra todo y contra todos. Dios es justo y lo ve todo. Fe", concluyó Chavarría su mensaje.

En la rueda de prensa posterior al encuentro, el técnico Íñigo Pérez intentó morderse la lengua: "Esperaba un alargue extenso, pero veía al equipo bastante bien defendiendo el área, sin la sensación de que nos podían marcar" el empate que se registraba al final del tiempo reglamentario. "La realidad es que hemos perdido. Podemos hablar de muchas cosas, aunque de alguna no hablo. Hemos hecho muchas cosas excelentes. No tengo que hacer malabares para elogiar al equipo. Estoy muy dolido", añadió.

No fue el único, pero...

Pep Chavarría no fue el único del entorno del Rayo Vallecano que mostró su disgusto al final del partido. También la mujer de Isi Palazón, Marta Soriano, envió un mensaje contundente en las redes sociales, según llegó a captar El Chiringuito, aunque después se retractó y eliminó el contenido, quizás consciente de la repercusión que podía llegar a tener el comentario.

El mensaje de Marta Soriano, esposa de Isi Palazón / El Chiringuito

La esposa del centrocampista murciano no ahorró calificativos, antes de retractarse: "Pobrecitos, tienen que llorar, añadir 10 min, pitar penalti en el último min y expulsarnos a dos jugadores para ganarle al Rayo. Vergonzoso!". Después, más en frío, decidió borrar el mensaje.