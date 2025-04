Rajada de Imanol Alguacil contra los árbitros: "El Real Madrid no necesita este tipo de ayudas"

El Real Madrid es el primer equipo clasificado para la final de la Copa. Tras vencer a la Real Sociedad en Donosti por 0-1 en la ida, los blancos remontaron un 1-3 de los vascos en el Bernabéu forzando la prórroga y situando el definitivo 4-4 en el marcador. Los de Ancelotti ya esperan rival: FC Barcelona o Atlético de Madrid, que jugarán esta noche en el Metropolitano a partir de las 21:30 horas.

Tras finalizar el encuentro, el técnico de la Real Sociedad compareció en rueda de prensa ante los medios de comunicación y aprovechó para ensalzar el trabajo realizado por su equipo, a la vez que criticó las decisiones arbitrales de Alberola Rojas.

"Hay un posible fuera de juego, que era: ese tipo de situaciones se suelen pitar. Es mejor no hablar, no lo han pitado y punto. Tengo muy claro que no hubieran dado gol si hubiese pasado en nuestra área. Nos han eliminado de Copa, como también lo hicieron en la Europa League: teniendo ayudas en un apartado en el que todos pedimos que sea neutro. El Real Madrid no necesita este tipo de ayudas porque es un grande y lo ha demostrado siempre en toda su historia. Nos vamos dolidos", expresó el técnico nacido en Orio.

Polémicas a un lado, Alguacil también puso en valor la actitud del equipo en un gran escenario. “No es la primera vez que el Madrid le da la vuelta al partido estando con desventaja. Tengo pena y dolor porque hemos jugado para pasar, pero estoy muy orgulloso de este equipo. Las noches históricas se quedan en el recuerdo si llegas a la final, pero esta se queda en el fondo de mi corazón", dijo.