Rajada descomunal de Arrigo Sacchi contra Florentino y Mbappé

El exentrenador, Arrigo Sacchi, que llegó a ser consejero del área deportiva del Real Madrid, atacó con dureza a Florentino Pérez por su gestión deportiva en el club y a Mbappé por su rendimiento para defender a Carlo Ancelotti, un entrenador en serios problemas: "¿Esta gente tiene idea de quien es Ancelotti? ¿Saben lo que ha ganado? Yo lo considero un auténtico maestro del fútbol, no solo por sus trofeos sino por su calidad humana". El Real Madrid debería pensárselo no una, sino dos o tres veces, antes de desprenderse a alguien como Carletto", señaló a 'La Gazzetta dello Sport'.

Sacchi dejó claro que el técnico italiano no tiene la culpa de la eliminación de la Champions a pesar de ser el entrenador: " Lo que me pone triste, aunque sea parte del fútbol es que todo el mundo critique a Carletto por su eliminación en la Champions y que le culpen directamente a él. Eso es no entender nada".

Y, a partir de ahí, razonó sobre quien tiene la culpa y apuntó directamente a Florentino Pérez: "Echemos un vistazo a su plantilla esta temporada. Tuvo muchas lesiones y se vio obligado a jugar muchos partidos sin un defensa natural. Eso no es lógico en un club como el Madrid. Conozco bien el entorno del Madrid y estoy familiarizado con Florentino Pérez porque trabajé como director técnico. Es un gran presidente, pero se centra demasiado en los delanteros. Piense que para convencerle de que fichara a Sergio Ramos tuve que luchar tres meses, porque ni siquiera se fija en los defensas. No le interesa".

También habló claro sobre Mbappé: "El Madrid fichó a un delantero de fama mundial que se supone que es un fenómeno y no está jugando como tal. Esto no es culpa de Ancelotti", sentenció el exentrenador.