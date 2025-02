Rajada de Carragher contra el City: "Los del Madrid se comportaron como bebés, pero eso no hacía falta"

El partido de ida del playoff de la Champions entre Manchester City y Real Madrid dejó una de las escenas de la temporada. La pancarta exhibida por los aficionados locales con una foto de Rodri besando el Balón de Oro y una frase de una canción de Oasis que dice "deja de llorar" ha dado la vuelta al mundo.

Ancelotti y Vinicius hablaron de ello como una motivación para el futbolista brasileño, mientras que los aficionados que promovieron dicha iniciativa explicaron este miércoles que el tifo no iba dirigido al jugador, sino a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.

Uno de los más críticos con la pancarta exhibida ha sido Jamie Carragher, exjugador del Liverpool y de la selección de Inglaterra. "Es absolutamente ridículo. ¿Por qué quieres hacer eso? Sé lo de las risas, las bromas... ¿Pero qué ganas? Aunque sean los aficionados. ¿Por qué molestar a la gente? Hazlo al final si has ganado y los has eliminado", afirmó el ahora comentarista en CBS Sports Golazo.

"¿Por qué te metes en eso? No sé qué ganan con eso. No es divertido esta noche. Es como si Steven Gerrard hubiera ganado el Balón de Oro y jugáramos contra el Madrid y él hubiera ganado a uno de sus jugadores. Eso me hubiera molestado si fuera jugador del Liverpool. Es como una maldición", sentenció el que fuera central 'red'.

Carragher no solo criticó la actitud del City, ya que también aprovechó lo acontecido para lanzar varios dardos al Real Madrid por su comportamiento en la gala del pasado Balón de Oro:"¿Por qué molestar a uno de los mejores jugadores del mundo? Sé que el Madrid se comportó como un bebé al no ir allí (la gala del Balón de Oro), pero tú te comportaste de manera adecuada como el club. Sabes que todo el mundo se rio del Madrid por no ir al Balón de Oro. Eso fue vergonzoso para un club como el Madrid, solo porque no lo han ganado una temporada".

El tifo exhibido en el Etihad Stadium / Movistar+

"No hacía falta que se involucraran en eso, hay que tener un poco de clase", concluyó el inglés ante los reproches de Micah Richards. El ex del City y ahora también comentarista afirmaba que solo era un pique de los aficionados y que en ningún caso tenía que meter al club en eso.

La pancarta exhibida por los aficionados del conjunto 'sky blue' fue de lo más comentado en redes sociales. Ahora está por ver si el madridismo preparará algún tipo de respuesta para el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu del próximo miércoles 19 de febrero.