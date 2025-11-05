Rajada de Bale contra el Madrid: "No vimos a Mbappé ni Vinicius"

La derrota del Real Madrid en Anfield ha dejado muchas reacciones, la mayoría de ellas negativas. A pesar de que Xabi Alonso insistió en ser optimista en rueda de prensa, dejando claro que para él había sido "un partido igualado" que se había "decidido por detalles".

Entre los más críticos, los exfutbolistas, muchos de ellos con pasado en el equipo blanco. Es el caso de Woodgate, que fue rotundo en la BBC: "El Liverpool ha pasado por encima del Real Madrid. Bradley lo ha hecho muy bien. En ese lado ha contenido muy bien con Vinícius".

Tampoco se calló nada Wayne Rooney en Amazon Prime: "El Real Madrid ha estado muy pobre, le ha faltado intensidad, le han faltado ideas, no han movido la pelota rápido, no han creado ocasiones. Pero hay que darle mérito al Liverpool, han hecho un gran partido durante los noventa minutos. Parecía que no iban a pasar por Courtois, pero consiguieron hacerlo y se han llevado una victoria merecida".

Xabi discute con el árbitro en el partido ante el Liverpool / ADAM VAUGHAN / EFE

Quizás una de las críticas más destacadas fue la de Gareth Bale en CBS Sports Golazo. El que fuera extremo del Madrid puso a las dos estrellas del equipo en el punto de mira: "No hemos visto a Mbappé y Vinicius en el último tercio. Es un poco decepcionante que no se viera la calidad que se espera de los jugadores del Madrid en esa zona. A veces hay que poner a prueba la defensa. Es evidente que ellos son más rápidos que nadie en este aspecto. Tal vez no lo hacen porque no hay nadie más en el área esperando los pases. Tal vez necesitas ese número 9".

Antes de eso, el galés dejó una frase que parece señalar directamente a Xabi Alonso: "Creo que todo el mundo sabe que en el Real Madrid a veces se trata más de gestionar a los jugadores que de tácticas".

Vinicius ante Bradley / ADAM VAUGHAN

En la misma tertulia, Thierry Henry quiso hacer hincapié en Vinicius Jr: "No lo entiendo. Incluso si no tienes nadie en el área. A veces es demasiado previsible. Vinicius Jr recibió el balón en un uno contra uno después de haber tenido una buena batalla en los primeros 5 minutos contra Bradley y lo entregó de vuelta. Luego atacó él solo contra los tres y yo pensé: 'espera, haz matemáticas'. Tenías un uno contra uno. No lo entendí en ese momento".

Mirando a los programas de territorio nacional, Jorge Valdano mencionó a la figura de Courtois como el gran salvador de los blancos: "El resultado no es grave, pero el Madrid hoy ha sido inferior. Claramente inferior. Ha generado muy poco el fútbol en el medio y eso castigó en exceso a los delanteros, que no tuvieron alimento. El resultado hay que darlo por bueno, porque el Liverpool mereció más. Pudo ser peor".