Rajada de Ancelotti: "Si jugamos así no vamos a ganar el martes, todos los equipos corren..."

Decepcionado por lo visto sobre el terreno de juego del Benito Villamarín, Carlo Ancelotti no ocultó su enfado en la rueda de prensa posterior. A pesar del buen inicio del equipo blanco, el Madrid se diluyó y fue una sombra de su mejor versión mientras el Betis crecía y se hacía dueño y señor del partido de la mano de Isco.

"El ritmo inicial y la buena posición en el campo de los primeros 20 minutos, no hemos sido capaces de tenerla todo el partido. Después ha habido fases que hemos empezado a perder el balón. Hemos perdido 27 balones en la primera parte. Demasiada pérdida. El Betis ha vuelto al partido", afirmó el entrenador italiano en rueda de prensa.

Ancelotti hizo mucho hincapié en un tema que lleva tratando toda la temporada: "No hemos sido capaces de tener el ritmo inicial a nivel de actitud y compromiso. Se nos ha escapado el control del partido contra un equipo que ha jugado mejor que nosotros y ha merecido ganar".

LaLiga se escapa

Cuestionado por si LaLiga se le está escapando al Madrid con este resultado, el técnico madridista fue muy rotundo: "Sí. Ha sido un golpe duro. Hemos hecho un mal partido. Todos los equipos corren y nosotros no lo hemos hecho bien en este partido. Tenemos que reaccionar".

"Si jugamos así no vamos a ganar el martes (ante el Atlético), eso está bastante claro. Ojalá estos partidos nos sirvan para despertarnos. Parecía que en los últimos tiempos el equipo estaba mucho más ordenado, mucho más compacto, pero hoy no hemos sido capaces de hacerlo como en los partidos anteriores", sentenció el italiano.

Ancelotti también explicó qué había pasado con Kylian Mbappé, que fue sustituido a falta de 15 minutos para el final por Endrick: "Mbappé no ha entrenado mucho y no estaba a su mejor nivel. Para evitar problemas he preferido quitarle y meter a Endrick que está en una buena dinámica. Por el problema del diente ha entrenado poco y no estaba al 100%".

"La línea de arriba sirve para meter presión a los cuatro de atrás. Los primeros 20 minutos lo hemos hecho y después los otros 70 mal", concluyó visiblemente enfadado en la sala de prensa del Benito Villamarín.