Raíllo sobre Vinícius: "Cuando se le tilda de provocador usa el comodín del racismo"

El jugador del RCD Mallorca habló sobre lo ocurrido con el brasileño durante el partido contra el Real Madrid El encuentro en el Bernabéu acabó 4 a 1 y pudimos ver a los futbolistas del equipo dirigido por Javier Aguirre muy descontentos con la actitud de Vinícius

El capitán del RCD Mallorca analizó, para el 'Diario de Mallorca', el comportamiento de Vinícius Júnior durante el partido de su equipo en el Bernabéu, correspondiente a la Jornada 5 de Liga, donde el Real Madrid salió vencedor por cuatro tantos a uno.

Durante el encuentro vimos a varios jugadores ofuscados por la actitud del extremo brasileño, uno de ellos fue el propio Raíllo. "Vinicius que baile, pero que no falte, que no insulte y no menosprecie a los compañeros de profesión; luego cuando se le tilda de provocador usa el comodín del racismo", aseguró el defensor, dando a entender que lo que molestó al equipo no fue el baile en sí, sino las faltas de respeto que 'Vini' profirió a sus compañeros de profesión.

Estas palabras llegan más de dos semanas después del duelo, y una vez vivido el derbi entre Atlético y Real Madrid, donde Vinícius fue uno de los grandes protagonistas ya que parte de los aficionados le dedicaron varios cánticos racistas lamentables, los cuales fueron denunciados a posteriori por LaLiga.