Rafaela Pimienta, agente de Haaland, confirma el interés del Madrid en Gilberto Mora

Su nombre había sonado poco en clave Real Madrid, pero desde hoy se hablará de Gilberto Mora con mucha más fuerza. De ello se ha encargado su agente, Rafaela Pimienta, que también lleva a otros futbolistas de la talla de Erling Haaland o De Ligt.

En unas declaraciones a El Chiringuito, Pimienta ha confirmado el interés del equipo blanco en el joven futbolista, que cumplirá los 17 años el próximo mes de octubre. "Sí, se le ha relacionado con el Real Madrid, pero es normal que se le haya relacionado con grandes equipos porque es un chico muy joven y muy fuerte. Creo que todavía vamos a escuchar muchas ideas y ya veremos qué pasará", declaró.

No obstante, a la hora de ser cuestionada directamente por si ella prefiere que juegue en el conjunto madridista, Pimienta también fue clara: "Prefiero que vaya donde sea feliz".

El último año de Gilberto Mora ha lanzado su carrera profesional. El centrocampista debutó con tan solo 15 años, edad a la que también marcó su primer gol en la élite, y se asentó como un jugador importante en Tijuana durante el pasado curso.

Sus brillantes actuaciones le llevaron incluso a la selección absoluta, donde Javier Aguirre no solo le hizo debutar, sino que incluso terminó siendo titular en los partidos decisivos de la Copa Oro que ganó la selección mexicana.

Gilberto Mora, en una imagen con Xolos de Tijuana / EFE

Como era inevitable, su precocidad y su talento han llamado la atención de equipos de Europa, incluyendo varios grandes de la Premier League, al Real Madrid y al Barça.

Debido a su edad, el salto todavía tendrá que esperar a su mayoría de edad. Por el momento, los equipos podrán seguir observándole de cerca en torneos importantes. No en vano, Mora podría incluso disputar tres mundiales en apenas un año.

Por edad, el futbolista mexicano podría ser convocado para el Mundial sub17 de noviembre, para el Mundial sub20 de septiembre y apunta a ser un fijo en la lista de Javier Aguirre para el próximo Mundial de Estados Unidos, que se disputará el próximo verano.