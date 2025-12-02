Rafa Nadal se pronuncia sobre su posible presidencia del Real Madrid

El nombre de Rafa Nadal se está vinculando en los últimos tiempos como una de las opciones para suceder a Florentino Pérez en la presidencia del Real Madrid. El de Manacor se pronunció en una entrevista al programa 'El Larguero' de la Cadena SER y no hizo ni mucho menos ascos a la opción de optar algún día a este cargo.

Nadal, declarado seguidor merengue, afirmó que “no estoy cansado que me pregunten si quiero ser presidente del Real Madrid, pero entre lo que digo y lo que se dice... no sé si me explico mal".

El ex tenista volvió a exponer su tesis para no dejar dudas: "Hay unos estatutos que dicen que necesitas ser muchos años socios... pero más allá de esto, entiendo este tema como un concepto... es posible que sí, aunque de aquí a que sea una posibilidad real, me queda muy lejos".

Nadal recalcó que "esta es la realidad que opino del tema" y que llegado el caso "me debería pensar muchas cosas parea hacer algún día plantearme en este sentido".

Rafa Nadal colgó la raqueta hace un año y ahora vive muy centrado en su academia tenística y otros proyectos, entre los que, a corto plazo, no figura el fútbol, pese a ser un gran seguidor.