Real Madrid
Rafa Nadal se pronuncia sobre su posible presidencia del Real Madrid
El ex tenista dijo que "no me cansa" que le pregunten sobre si algún día le gustaría ser el sucesor de Florentino Pérez
El nombre de Rafa Nadal se está vinculando en los últimos tiempos como una de las opciones para suceder a Florentino Pérez en la presidencia del Real Madrid. El de Manacor se pronunció en una entrevista al programa 'El Larguero' de la Cadena SER y no hizo ni mucho menos ascos a la opción de optar algún día a este cargo.
Nadal, declarado seguidor merengue, afirmó que “no estoy cansado que me pregunten si quiero ser presidente del Real Madrid, pero entre lo que digo y lo que se dice... no sé si me explico mal".
El ex tenista volvió a exponer su tesis para no dejar dudas: "Hay unos estatutos que dicen que necesitas ser muchos años socios... pero más allá de esto, entiendo este tema como un concepto... es posible que sí, aunque de aquí a que sea una posibilidad real, me queda muy lejos".
Nadal recalcó que "esta es la realidad que opino del tema" y que llegado el caso "me debería pensar muchas cosas parea hacer algún día plantearme en este sentido".
Rafa Nadal colgó la raqueta hace un año y ahora vive muy centrado en su academia tenística y otros proyectos, entre los que, a corto plazo, no figura el fútbol, pese a ser un gran seguidor.
