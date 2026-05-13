Rafa Nadal niega estar relacionado con candidaturas a la presidencia del Real Madrid

La rueda de prensa de Florentino Pérez dio la vuelta al mundo por diferentes motivos. A pesar de que por momentos pareció pasar a un segundo plano, el mensaje principal que quiso transmitir el presidente del Real Madrid fue que convocaba elecciones con la idea de que ciertas personas que, según él, se estaban moviendo en la sombra, tuvieran la oportunidad de presentarse.

Un nombre empezó a aparecer en todas partes desde ese momento. Se trata de Enrique Riquelme, fundador y presidente de COX y la figura que tiene todas las papeletas para convertirse en el rival de Florentino en estas elecciones.

Enrique Riquelme y Nadal, en Miami con el Rafa Team del Mundial de lanchas eléctricas / @enriqueriquelmev

Riquelme, que ya valoró presentarse a las elecciones de 2021 (aunque finalmente no lo hizo), recibió ayer varias llamadas que le animaron a dar el paso en esta ocasión. Cuenta con el apoyo de reputados exjugadores del conjunto blanco y todo apunta a que esta vez Florentino sí tendrá competencia.

Una de las figuras con las que Riquelme ha sido relacionado en las últimas horas es Rafa Nadal. Ambos mantienen una estrecha relación empresarial y, ante al reconocido madridismo del extenista, se había especulado que este podía jugar un papel importante en la candidatura.

Sin embargo, Nadal no ha tardado en desmentir cualquier tipo de rumor mediante un mensaje en sus redes sociales oficiales. "He leído informaciones que me relacionan con posibles candidaturas a la presidencia del Real Madrid. Me gustaría aclarar que estas informaciones no son ciertas", escribió en 'X'.

De esta forma se desmarca de la figura de Riquelme, al menos en lo que a las elecciones a la presidencia del Real Madrid se refiere. Nadal siempre ha contado con el cariño del madridismo, que incluso le ha visto como un posible dirigente en el futuro. A pesar de todo, por ahora parece que prefiere mantenerse al margen del club.