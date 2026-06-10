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REAL MADRID

Rafa Nadal: "Florentino es el mejor presidente de la historia del Real Madrid, aún no ha acabado su misión"

El extenista español opina que Enrique Riquelme ya "tendrá tiempo" de dirigir al club blanco: "Hay cosas que tienen sus tiempos"

Rafa Nadal deja claro su papel con el Real Madrid: seguirá siendo aficionado

Rafa Nadal deja claro su papel con el Real Madrid: seguirá siendo aficionado / Agencias

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EFE

El extenista español Rafa Nadal se pronunció este miércoles sobre las elecciones a la presidencia del Real Madrid, en las que fue reelegido el actual mandatario, Florentino Pérez, porque los socios entienden que "aún no ha acabado su misión en el club", aseguró.

"Los socios han votado, las dos eran buenas candidaturas, esto es la democracia y ha ganado el que ha ganado. Florentino es el mejor presidente de la historia del Real Madrid, aún no ha acabado su misión y Enrique Riquelme tendrá tiempo", explicó con motivo de su participación en el torneo benéfico de golf 'La batallas de las estrellas', en el campo mallorquín de Pula.

Nadal, seguidor madridista, comentó que no votó y no ha querido comprometerse sobre el futuro del club. "Hay cosas que tienen sus tiempos, Florentino lleva 26 años como presidente y los años pasan para todos. Florentino tendrá que parar, hoy es hoy, mañana será mañana y veremos lo que pasa en el futuro, la vida evoluciona y hacer previsiones a años vista me parece siempre muy arriesgado", declaró.

"Jódar ha tenido una progresión muy fuerte"

Respecto a su deporte, el tenis, celebró la irrupción en primera línea de Rafa Jódar: "Ha tenido una progresión muy fuerte en este último año, pasando del casi 900 al 20 y algo del mundo, no sé exactamente los números. El que tiene una gran capacidad es capaz de hacer algo así".

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"Carlos (Alcaraz) volverá bien de la lesión porque es demasiado bueno para que no sea así. Martín Landaluce está dando pasos adelante y es de la academia. Al final, los jóvenes siempre dependen de lo mismo, la capacidad de mejora. Carlos ya es uno de los mejores jugadores de la historia, del resto tendremos que esperar para ver la capacidad de mejora diaria", ha añadido sobre las figuras actuales del tenis español.

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