Rafa Nadal descarta cualquier vinculación con las elecciones del Real Madrid

Con todo el revuelo por los aires estas últimas 48 horas, diversos rumores habían situado a Rafael Nadal como una posible figura de futuro en la presidencia del Real Madrid. El extenista balear, madridista confeso desde hace años, habitual en el palco del Santiago Bernabéu, cercano a Florentino Pérez y nombrado socio de honor del club en 2012, llegó a ser señalado como un posible candidato a medio o largo plazo. Sin embargo, él mismo se ha encargado de frenar cualquier especulación, negando tanto su intención de presentarse como cualquier vinculación con una candidatura, en línea también con lo expresado por el propio presidente en su entrevista con Josep Pedrerol.

Enrique Riquelme y Nadal, en Miami con el Rafa Team del Mundial de lanchas eléctricas / @enriqueriquelmev

Según recoge Marca a través de su programa ‘La Tribu’, Nadal fue claro al referirse a estas informaciones, desmarcándose completamente del proceso electoral abierto en el club blanco. El extenista aseguró que no contempla dar ese paso y que las noticias que lo relacionan con una posible candidatura no responden a la realidad. Recalcando de esta manera que "no quería que la bola se hiciese más grande". Unas horas después, el manacorí reiteró su posición respecto al proceso electoral que se ha abierto en la entidad madridista:

Esta postura coincide con el mensaje que el propio Nadal ya había trasladado públicamente en los últimos días, donde subrayó que no tiene intención de participar en la vida política del club pese a su estrecha relación sentimental con la entidad.

El contexto llega marcado por la reciente convocatoria de elecciones en el Real Madrid, una decisión que ha reactivado el debate sobre posibles candidatos alternativos a la actual directiva. En ese escenario, el nombre de Nadal había ganado fuerza por su perfil mediático, su identificación con el club y su reconocimiento entre la afición.

No obstante, el extenista —centrado en la reciente inaguración del Rafa Nadal Museum, ubicado en Manacor— ha querido cortar de raíz cualquier interpretación en ese sentido, dejando claro que su papel seguirá siendo el de aficionado y figura cercana al madridismo, pero sin aspiraciones institucionales ni participación en proyectos electorales.