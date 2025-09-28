Radiografía de la frágil defensa del Madrid: un 50% de lesionados y avasallada en el juego aéreo

El Real Madrid cerró uno de los mercados de verano más intensos que se recuerdan después del descalabro de la pasada temporada. La parcela prioritaria a reforzar fue la defensa, donde se hizo un impulso inversor que permitió renovar todas las demarcaciones, menos la de central diestro. Ahí, el 'fichaje' fue Militao, de regreso tras dos graves lesiones de cruzado. Pero el mayor agujero a tapar fue el lateral derecho, después de la grave lesión de Carvajal que dejaba su regreso como una incógnita y de la salida de Lucas Vázquez, un extremo reconvertido y superado por las circunstancias.

Una zaga en cuadro para la Champions en Kazajistán

La goleada del derbi contra el Atlético expuso los males defensivos que Xabi Alonso no ha conseguido remendar, por el momento, en las citas grandes. Sí es cierto que durante las primeras jornadas el conjunto blanco fue uno de los que menos ocasiones en contra recibió. Es verdad también que el Atlético encontró una fuga de agua que intentarán explotar los rivales: los centros laterales, un recurso a través del que ya había mostrado cierta debilidad el equipo blanco antes de quedar totalmente expuesta en el derbi madrileño.

Más allá de lo táctico, la defensa del Real Madrid vuelve a ser el talón de Aquiles que llena la enfermería blanca. Para el encuentro frente al Kairat Almaty de Kazajistán, Xabi Alonso solo tendrá disponible a la mitad de sus defensas (Carvajal, Militao, Mendy, Rüdiger y Trent). En el derbi cayeron Militao y Carvajal. El primero, en una acción con Sorloth, donde evitó un remate franco del noruego. El segundo, después de una entrada de Nico González que fue sancionada con amarilla, "aunque me dejó la marca de los tacos", protestó el capitán blanco tras la goleada del Metropolitano.

De este modo, Xabi Alonso se ha quedado sin Carvajal durante un mes debido a "la lesión en el sóleo de la pierna derecha". Se suma al rival y compañero en la posición, Trent Alexander-Arnold, quien también está en la lista de bajas. El inglés, que había partido como titular en la temporada, sufrió una molestia muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda en el minuto 5 del primer partido de Champions contra el Olympique de Marsella. Esto dibuja un escenario sin laterales derechos puros para el Real Madrid de, previsiblemente, cinco partidos: Kairat Almaty (fuera), Villarreal (casa), Getafe (fuera), Juventus (casa) y Barcelona (casa).

Efectivamente, tras el viaje ida y vuelta de más de 13.000 kilómetros, el Real Madrid no se moverá de la Comunidad de Madrid. En medio habrá un parón de selecciones, en el que se espera trabaja en la recuperación de los jugadores. Normalmente, los plazos que se ofrecen son muy amplios, en el peor escenario posible, de ahí que suelen recortarse. No sucedió así con Mendy, quien se lesionó en la final de la pasada Copa del Rey en el primer tiempo.

Lateral derecho: Valverde no quiere, Asencio no puede

Ancelotti y su cuerpo técnico arriesgaron con el francés y ha terminado pagándola con una larga recuperación que aún no ha terminado. Tampoco hay optimismo con Rüdiger, quien sufrió una lesión en el entrenamiento previo al partido frente a la Real Sociedad, cuando sintió un pinchazo en el muslo izquierdo. El diagnóstico oficial fue una lesión en el recto anterior y un plazo de baja estimada de hasta tres meses. En contra del alemán juega sus recurrentes problemas de rodilla y la edad, 32 años, que siempre dificulta más las recaídas o nuevos contratiempos.

Este mapa de lesionados obliga a Xabi Alonso a cambiar de planes. No será fácil. Sobre todo, en el lateral derecho, donde el principal candidato a cubrir esta baja sería Valverde, un jugador que ha negado públicamente que quiera volver a esta posición. Aunque sus palabras llegan en su peor momento de forma reciente en el Real Madrid, donde ha perdido totalmente su valor. La otra opción era Raúl Asencio, pero ante las bajas de Militao y Rüdiger, tendrá que formar pareja con Huijsen.

Porque Xabi Alonso no confía en Alaba para esta demarcación, pese al hundimiento de Asencio en el Mundial de Clubes. El austriaco, pese a ser uno de los mayores salarios de la plantilla, simplemente figura como recurso en el mediocentro, salvo necesidad extrema. El exjugador del Bayern también podría ejercer de lateral derecho, una posición que desempeñó en el pasado. Pero el nivel de confianza es el mismo. Una idea más es sacrificar a Tchouaméni para el eje de la zaga y mover al canterano al flanco, pero esto desequilibraría aún más a un equipo que desapareció del centro del campo frente al Atlético.

Huijsen, al igual que Álvaro Carreras, experimentó ante el Atlético en carne propia lo vulnerable que puede llegar a ser el equipo blanco si no tiene la iniciativa a su favor. Algo que lo que ambos se habían librado en el primer gran revés que sufrió el Real Madrid contra el PSG y que se reeditó en el derbi. Dos serios avisos que contradicen la ganancia defensiva que el equipo blanco había ganado en los primeros partidos. Algo posible, también, gracias a la presión de los de arriba, donde empieza el trabajo de protección, y que ni Vinicius ni Mbappé, volviendo a las viejas y malas costumbres, lograron hacer.