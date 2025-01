¡Rabieta de Toril contra el Barça antes de la final de la Supercopa! "No entiendo..."

El Real Madrid femenino nunca ha logrado ganar al Barça. Lo han intentado de todas las maneras en el campo sin éxito y ahora toca embarrar la previa de la final de la Supercopa.

El entrenador blanco Alberto Toril ha atacado duramente al Barça con unas declaraciones explosivas después de lograr el pase a la final del domingo que se jugará en Butarque.

El entrenador del Real Madrid que ha perdido todos los encuentros que ha jugado contra el Barça parece preparar el terreno para otra posible victoria blaugrana y denuncia un supuesto trato de favor. Toril lo argumenta así: "No entiendo muy bien el calendario, que tengamos que jugar con menos de tres días la final, eso favorece al rival de la otra semifinal que llegarán mucho más descansadas. Muscularmente es muy difícil de recuperarse". Lo que no explica Toril es que el Real Madrid no ha tenido que desplazarse ya que la final se juega en Leganés.

Alberto Toríl, entrenador del Real Madrid femenino / EFE

Atención a estas otras declaraciones: "Las del Barça son las que eligen cuando entrenan, nosotros tenemos que levantarnos a las ocho de la mañana para el entrenamiento, siempre llegamos en peores condiciones contra ellas. Me gustaría que alguna vez jugáramos a la par que ellas, nunca es el caso. Sobre todo cuando es una final por la repercusión que tiene".

No es Mourinho el que habla, es Alberto Toril el que ha expresado estas opiniones en las que calienta de manera innecesaria la final entre el Barça y Real Madrid de la Supercopa que se disputará el domingo a las 12h en Butarque.