Rabarivony y la gesta del último Oviedo que ganó al Barça y al Madrid: "Cuando vistes esta camiseta, la llevas para toda la vida"

Franck Rabarivony (Tours, 1970) vive desde hace décadas en La Reunión, una isla que pertenece a Francia, aunque está a 10.000 kilómetros de la metrópolis. Al este de Madagascar, en el hemisferio sur, donde nacieron los padres de este exjugador del Auxerre, con el que ganó el doblete de liga y copa en la temporada 1995/1996. Llegó a jugar Champions en un club donde estuvo 14 temporadas. A pesar de todo esto, los mejores recuerdos de su carrera, como él confiesa, están en Oviedo.

Durante tres temporadas defendió la elástica del equipo azulón, con el que vivió tardes de gloria en el Tartiere, que vio caer a prácticamente todos los equipos de Primera. Entre ellos, el Barça y el Real Madrid, contra el que el Real Oviedo se reencuentra 24 años después. Un larguísimo tiempo en el que, no solo estuvo fuera de la máxima categoría, sino que estuvo a punto de desaparecer. Impagos, descensos, abandono institucional... La tormenta perfecta que secó el oviedismo.

Todavía hoy, Rabarivony pide perdón por aquella roja y expulsión contra el Mallorca de la última jornada de la 2000/2001, en la que el Real Oviedo firmó su descenso. Lo hace con un montón de recuerdos positivos que perdió en una maleta que ahora quiere recomponer con la ayuda de la afición a la que adoró desde su piso de la céntrica Calle Uría, donde mentalmente sigue residiendo después de tanto tiempo, "porque la camiseta de este club se lleva para toda la vida".

Once del Real Oviedo 1998/1999, dirigido por Fernando Vázquez: Paulo Bento, Bango, César, Esteban y Onopko; Dely Valdés, Dubovsky, Manel, Rabarivony, Pompei e Iván Ania. / ARCHIVO

Pregunta. Has regresado a Francia por unos días para descansar de La Reunión, donde curiosamente va a descansar al resto.

Respuesta. Pues sí, cuando me retiré decidí montar un restaurante en esa isla (departamento de ultramar y región de Francia), cerca de Madagascar, donde tengo mucha familia. Pero trabajo mucho. ¡No tengo tiempo para hacer otra cosa! Hay muchísimos turistas españoles y algunos me reconocen, por lo que me piden 'selfies'. De un modo u otro yo sigo llevando el fútbol en el corazón, sobre todo los años del Real Oviedo. Eso sí, como estoy en el restaurante todos los días, me ha sido difícil seguir vinculado al fútbol, aunque después de jugar en Grecia jugué en La Reunión, aunque el nivel aquí es bajo.

P. Sin duda un gran cambio, de ser campeón de Liga y Copa con el Auxerre a una isla de 150.000 habitantes, pasando por el Real Oviedo de Primera, el Vitoria de Guimaraes y el Skoda Xanthi. ¿Cómo empieza la historia de Franck Rabarivony con el balón?

R. Mi padre fue portero, pero hace ya mucho tiempo, ahora tiene 90 años. Yo empecé en el club de mi pueblo, que estaba cerca de Tours, donde nací. Con 11 años me fui al Auxerre, donde pasé 14 temporadas. Cuando yo llegué estaban jugadores como Éric Cantoná o Basile Boli. Aquello era complicado, pero, por suerte, logré hacerme un hueco con el paso del tiempo y ser titular. En la 95/96, con el mítico Guy Roux al frente, que estuvo 40 años en el club en los que se ganaron otras tres copas más. Yo me fui del Auxerre al Real Oviedo después de jugar la Champions.

El peor recuerdo que tengo de mi etapa en Oviedo fue la muerte de Peter Dubovský, uno de mis grandes amigos en el vestuario. No nos lo creímos, aquello fue muy duro y tuvimos que sacarlo entre todos Franck Rabarivony — Jugador del Real Oviedo (1998-2001)

P. Entonces, ¿qué es lo que te lleva a fichar por el conjunto asturiano? Fue tu primera vez fuera de Francia.

R. Por mí se interesaron varios equipos italianos, pero al final no cuajaron esas actuaciones. A mí siempre me gustó mucho la Liga española. La verdad es que uno de los motivos de salir fue que yo me sentí muy decepcionado por no haber jugador el Mundial de Francia 1998, que además conquistaron los 'Bleus'. Había llegado a estar en la prelista, pero una lesión terminó con mi sueño. Es cierto que el Real Oviedo tenía, por aquel entonces, objetivos distintos a los del Auxerre, pero caí en un vestuario magnífico, con compañeros como Viktor Onopko, Paolo Bento, Peter Dubovský, 'Tito' Pompey, Dely Valdés, además de los locales como Esteban, César o Bango. ¡Aquella fue una grata sorpresa!

P. Citas un nombre de obligado recuerdo, como el de Peter Dubovský, fallecido en Tailandia mientras visitaba las cataratas de la isla Ko Samui. ¿Cómo vivisteis aquel desgraciado 23 de junio del 2000 en el vestuario?

R. Es, sin duda, el peor recuerdo que tengo de mi etapa en Oviedo. Era uno de mis grandes amigos en el vestuario y fuera de él. No nos lo creímos, aquello fue muy duro y tuvimos que sacarlo entre todos. Todavía cuando algún amigo me dice hoy que va de vacaciones a Tailandia se me eriza la piel.

P. Aquel Real Oviedo llevaba una década en Primera y llegó a jugar la UEFA. Tú estuviste tres temporadas, en las que ganasteis a equipos como el Barça o el Real Madrid, entre otros, pero que sin embargo acabó con el descenso de 2001.

R. Era un equipo muy bueno, pero las temporadas se nos hacían muy largas. Teníamos menos efectivos que el resto y, al final, sentíamos la fatiga. Yo estuve a las órdenes de Fernando Vázquez, Luis Aragonés o Radomir Antic. Aragonés me recordaba mucho a Guy Roux, un perfil de veteranía y sabiduría que ejercía de protector. Después tuvo la desgracia de ser el entrenador del Mallorca contra el que descendimos en la última jornada de la temporada 2000/2001. Pero vivimos grandes momentos, recuerdo. En mi primer año le ganamos al Barça y al Real Madrid en el Tartiere. Fíjate, mi primer gran reto fue defender nada más y da menos que a Luis Figo.

P. Precisamente, en aquella primera campaña tuya, la 1998/1999, os fuisteis al descanso de Navidad después de ganar al Real Madrid de Hiddink 1-0 en el Tartiere. Un equipo que al año siguiente ganaría la Copa de Europa, cuando fue incapaz de tumbar al Real Oviedo en los dos enfrentamientos de Liga.

R. Lo recuerdo perfectamente. ¡Cambiamos de año estando en puestos de jugar la Copa de la UEFA! Pero, como antes conté, nos faltaron fuerzas en la segunda vuelta. Nosotros luchamos y luchamos, pero solo pudimos salvar la categoría. Algo que no logramos en la campaña 2000/2001, cuando ni siquiera después de empatar contra el Real Madrid y volver a ganar al Barça en las jornadas finales nos permitió obtener la permanencia. Perdimos contra el Mallorca que se había metido en la Copa de Europa con Luis Aragonés. Fue un día horrible para mí. Me expulsaron a la media hora de juego después de un penalti sobre Eto'o. No sabes lo que siento todavía aquello, pido perdón, pero la vida es así. Sé que con 10 fue muy difícil, aunque lo intentamos. Pero aquel fue un año difícil para nosotros en todos los sentidos. ¿Sabes por qué lo digo, verdad?

Qué nervioso me puse con el ascenso a Primera, pensé que no volvería a verlo. Cuando te pones la camiseta del Real Oviedo te la pones para toda la vida. De verdad, tengo que volver. Allí vivía en la Calle Uría. Los mejores recuerdos de mi carrera están en España. Por desgracia, muchos los perdí, ya que se me extravió una maleta que los contenía Franck Rabarivony — Jugador del Real Oviedo (1998-2001)

P. Lo intuyo, consciente de la travesía en el desierto que vivió el Real Oviedo durante muchos años después...

R. Nos pagaban muy tarde, con meses de retraso. Algunos jugadores ni siquiera han cobrado a día de hoy. Fue todo muy complicado y no tiene nada que ver con nuestro amor por el club, pero hubo casos en los que no se percibió nada de nada durante mucho tiempo. Después me fui a Portugal, al Vitoria de Guimaraes, para estar cerca por si recuperaba el dinero. Al ver que en un año no pasó nada, decidí irme a Grecia para una última temporada. Después me retiré y me fui a La Reunión, donde vivo desde hace 25 años. Cambié de vida totalmente, pero estoy muy bien. Tengo muchos amigos y familia en Madagascar, que está cerca, pero en días como hoy, que estoy en Francia, tengo que resolver problemas a 11.000 kilómetros de distancia.

P. Madagascar te dio la oportunidad de debutar con la absoluta, ¿te dolió no poder hacerlo con Francia?

R. Mis padres son de Madagascar, aunque yo nací en Tours, porque mi papá era militar cuando esta isla cuando era colonia gala. Jugué un partido de clasificación para el Mundial 2006, pero he de decir que fue muy complicado. Con Francia estuve en las categorías inferiores desde los 13 años. Formé parte de la generación que iba a tener su gran oportunidad en el Mundial de 1998 y de hecho trabajamos para ello durante años, con compañeros como Zidane. Al final no pasé el corte, las lesiones me privaron de minutos al principio y terminé yéndome de Francia. Después vivimos el cambio del franco al euro, la conversión de los clubes en empresas y todo se volvió más complicado para los que quisimos volver.

P. Hablando de regresos y viajes, ¿volviste a Oviedo después de tu salida?

R. Solo una vez, al poco de irme, cuando estaba pendiente de los pagos. Pero estoy convencidísimo de volver. No tengo más que recuerdos buenos. Qué retadora fue aquella aventura y cuántos partidos grandes ganamos y cómo competimos gracias al Tartiere. Aunque he de decir que me gustaba más el viejo que el nuevo.

P. Por descontado, el pasado 21 de junio, en el restaurante de Franck Rabarivony en La Reunión todas las televisiones emitieron el Real Oviedo - Mirandés... El momento más esperado después de 24 años.

R. Pensé que nunca lo volvería a vivir. Qué nervioso me puse... Porque cuando te pones la camiseta del Real Oviedo te la pones para toda la vida. De verdad, tengo que volver a Oviedo. Allí vivía en la Calle Uría. Los mejores recuerdos de mi carrera están en España. Por desgracia, muchos los perdí, ya que se me extravió una maleta donde tenía todas las fotos de aquellos años, por lo que me despido en esta entrevista haciendo una petición a todo el oviedismo para que me envíe imágenes y recuerdos de tantos momentos memorables que vivimos juntos.