REAL MADRID
R. Madrid-Mónaco, paz social o ruina total
Mientras los cimientos madridistas siguen temblando tras una semana negra, llega la Champions para firmar un armisticio entre la afición y unos jugadores bajo sospecha
Los cimientos del Real Madrid siguen temblando tras una semana negra contestada por un Bernabéu desquiciado. En plena resaca de tanta desazón se busca con urgencia un tratado de paz o será la ruina total en su torneo favorito, la Champions, y ante el Mónaco de Ansu Fati.
Un armisticio que depende de unos jugadores bajo sospecha, que han tenido la complicidad del club. Han puesto de escudo de ambos a Arbeloa, que ha entrado como un elefante en una cacharrería.
Pasar el rato
Una de las máximas del fútbol es que un equipo juega como se entrena. Tras echar a Xabi Alonso dándole la espalda, queda patente que los jugadores van a Valdebebas a pasar el rato y no a que los instruyan. Se quejaron de los videos, de la intensidad, de viajar un día antes, de que les quiten durante un partido, de que no les pongan donde quieren, de….
El Bernabéu tiene fama de ser un teatro. Solo se implica cuando el equipo juega bien, pero también demuestra que no le venden gato por liebre y este Madrid es perezoso, acomodado, repleto de jugadores encantados de mirarse al espejo.
Ricos, guapos...
Son todos como Cristiano, guapos y ricos, y por eso creen que les envidian y critican. Pero ninguno tiene el gen competitivo, la ambición de superación y el perfeccionismo del luso.
Hoy toca el Mónaco, en una oportunidad de acercarse al objetivo de meterse entre los ocho primeros para ahorrarse una eliminatoria. Eso le daría 40 días para preparar los octavos de final, sumado a que está eliminado de la Copa y tendría todo el tiempo para centrarse en la Liga.
Siete bajas
El Mónaco rinde mejor en la Champions que en la Ligue-1, suma siete derrotas en los últimos ocho partidos. Ocupa el puesto 19 de la kilométrica tabla del torneo europeo, pero está a solo tres puntos de los blancos. Curiosamente ha perdido un solo partido por dos los madridistas.
Arbeloa sigue con las bajas de Trent, Militao, Rudiger y Rodrygo, y no podrá contar con Carreras, sancionado. Recupera solo a Lunin porque tampoco estará Brahim tras jugar la Copa de África.
Sin Carreras
Se esperan pocos cambios salvo el obligado por Carreras, y la opción de que Carvajal salga desde el inicio después de cinco partidos en el banquillo, y así liberar a Valverde. Sebastien Pocognilo llega sin Minamino, Mawissa, Hradecky y Paul Pogba, aunque el fin de semana recuperó a Ansu Fati tras un mes de baja.
El equipo monegasco pelea por meterse en el tren cabecero. No va a regalar nada a un Madrid con dudas, salvo que el Bernabéu ejerza su poder de intimidación y arrope a un equipo que está viviendo de las rentas.
