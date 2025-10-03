Quique Sánchez Flores revela el talón de Aquiles del Madrid: "Me dejó dudas"

El Real Madrid de Xabi Alonso parecía un equipo bastante hecho. Siete victorias seguidas en los primeros siete duelos de la temporada y la impresión de que el cambio con la temporada pasada era muy notorio, pero en el derbi los blancos volvieron a mostrar flaquezas que no se habían visto en todo el curso.

Los colchoneros pasaron por encima del equipo del tolosarra y le marcaron cinco goles. Una manita que dolió mucho en la parte blanca de la capital y que reflejó que este equipo sigue en construcción, tal y como ha explicado más de una vez Xabi Alonso desde entonces. Un resultado muy duro.

En el Partidazo de COPE, Quique Sánchez Flores analizó el derbi y expuso el gran punto flaco de los blancos. Además, el exentrenador del Atlético de Madrid restó importancia al gran inicio merengue, ya que fue contra equipos "que le dieron todo el campo".

"Era el primer examen de verdad que tenía el Madrid. Están construyendo un estilo, pero hasta ahora había jugado con equipos que le dieron todo el campo. Se metían en campo contrario sin necesitar de probar fases y con una superioridad técnica y física muy importante; no necesito mucho más. Ha sido una primera prueba con mucha dificultad", explicó Sánchez Flores.

El gran debe de este nuevo Real Madrid en el derbi fue en lo emocional. Los blancos no parecían que estuviesen jugando un partido tan importante y eso se notó en los duelos individuales, donde el Atleti salió ganando.

Además, Quique Sánchez Flores achacó la falta de contundencia en defender balones aéreos: "Creo que en lo anímico le faltó energía y contundencia. Le vi muy nuevo en las tareas de defender el área. Me dejó dudas en lo que corresponde a la construcción de un estilo. Yo creo que a día de hoy Xabi ya está repasando cosas que le van a seguir pasando. Se va a encontrar muchos partidos donde Tchouameni y Valverde van a jugar de espaldas y todos les van a tener que ayudar para que ese proceso se agilice y poder ejecutar su plan".

Dean Huijsen fue uno de los grandes señalados del duelo. Su eficacia por arriba fue totalmente cuestionada, ya que Sorloth le ganó todos los duelos. Un central que parecía no haber cometido ningún error (sin contar la roja ante la Real) no fue tan solvente en el primer gran partido que tuvo delante. De hecho, el Atleti vio esa debilidad rápidamente en el campo y empezó a centrar balones, sabiendo que eran muy superiores en ese aspecto del juego.

Dean Huijsen, uno de los grandes señalados del derbi / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El proyecto de Xabi Alonso sigue en construcción. Es normal, lleva pocos meses en el cargo, pero ni al principio de la temporada el Madrid era tan bueno, ni ahora, tras perder el derbi, es tan malo. El tolosarra tiene una idea y la quiere plasmar, pero necesita tiempo para que sus jugadores se adapten a su juego.