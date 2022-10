Quique: "El año pasado fue cara, este salió cruz"

El técnico del Getafe resaltó que sus jugadores hicieron lo que "pudieron" "Encajar a los cinco minutos, el partido podría haber sido más difícil y hemos aguantado de pie, con energía", ha reconocido

Quique Sánchez Flores, entrenador del Getafe, aseguró este sábado en rueda de prensa, después de perder por 0-1 ante el Real Madrid, que si el año pasado salió "cara" tras ganar 1-0, esta temporada salió "cruz" con la victoria del conjunto blanco por el mismo resultado.

En ambas ocasiones, las situaciones fueron prácticamente calcadas. El Getafe ganó 1-0 con un tanto a los cinco minutos de Enes Ünal tras un error de Militao y un año después, el Real Madrid se llevó los tres puntos después de conseguir un 0-1 tras una diana del central brasileño también a los cinco minutos.

Quique alabó a su rival y destacó la fortaleza de todos sus jugadores: "Sólo tienes que coger la hoja de los físicos, de las velocidades medias de los chicos del Madrid. Hacen muchísimos kilómetros, son súper cracks. Te ganan en la carrera corta, en la larga, cuando chocan son más fuertes... Lo sabíamos, no sorprende. Están muy fuertes. Vuelan sobre el campo. Tienen 18 años y parece que tienen 32. Sabíamos que era un partido muy exigente. El año pasado fue cara, metimos a los cinco minutos, y este año fue cruz, nos metieron a los cinco minutos".

El técnico del Getafe resaltó que sus jugadores hicieron lo que "pudieron" y dejó claro que en ocasiones fueron por detrás del Real Madrid porque sus jugadores son muy rápidos, hicieron volar la pelota y casi siempre dominan.

"Aunque quieras salir no te dan las piernas. Encajar a los cinco minutos, el partido podría haber sido más difícil y hemos aguantado de pie, con energía. Conceden muy poco. Se habla muy poco de lo bien que defienden. Te vigilan las transiciones, siempre están ellos con su físico y tienen muchas virtudes. Estuvimos dentro del partido hasta el final. Fuimos fuertes del golpe y tuvimos muchos avances ante la exigencia. Lectura positiva habrá alguna y negativa, la derrota porque no me gusta perder".

También tuvo palabras para su jugador Luis Milla, que completó su primer encuentro en el once del Getafe: "Es magnífico. Una pena que se haya perdido tanto este arranque. Es un jugador que mira a los dos lados y baja bien la pelota. Entró tarde, pero son cosas de los equipos cuando tienes una competición exigente. Tenemos lo que tenemos y vamos al siguiente partido con ilusión", señaló.

Respecto a si Mauro Arambarri y Nemanja Maksimovic, ambos lesionados, podrán disputar el próximo partido, reconoció que no sabe si llegarán al siguiente encuentro frente al Rayo Vallecano: "Teníamos hoy jugadores de sobra para poder plantar cara. Una pena. Somos conscientes del partido que hemos hecho, de las mejoras que hubo y de las carencias", indicó.

Por último lamentó que el tanto del Real Madrid llegara a balón parado. "Nos duele. Tienen mucha altura. Siempre que ves un gol a balón parado, ves defectos. Esa es una zona en la que Enes puede sacar el balón sin ningún problema. Le habrán bloqueado bien. No nos gusta encajar a balón parado. Seguiremos trabajando en eso", finalizó.