Quim Domènech, en 'El Chiringuito', advierte al Bayern: "Este partido ya lo hemos vivido..."

El Bayern de Múnich se impone al Real Madrid en los primeros 45 minutos. El conjunto 'bávaro' se ha puesto por delante al marcador con un gol de Luis Díaz, tras una recuperación rápida y una asistencia de Gnabry. Un contratiempo para los de Álvaro Arbeloa, que tendrán que buscar la forma de encontrar la portería de Neuer en la segunda parte.

Los alemanes están teniendo el dominio del balón, con posesiones largas y alguna ocasión clarísima, como la de Upamecano al inicio del encuentro. Sin embargo, el tanto del colombiano refleja la eficacia del Bayern en transiciones rápidas, castigando a un Real Madrid que no logró asentarse con claridad en defensa durante la primera mitad. El equipo alemán aprovechó su momento para golpear primero en el partido.

El Real Madrid de Álvaro Arbeloa está teniendo dificultades para responder al dominio del conjunto bávaro. No están consiguiendo imponer su estilo habitual y se ha visto obligado a replegarse ante el empuje del rival.

Con el resultado en contra, los blancos se ven ahora en la necesidad de ajustar su planteamiento para la segunda parte. El reto es importante, especialmente teniendo en cuenta que el partido de vuelta se disputará en el Allianz Arena, un estadio conocido por su exigencia y presión ambiental.

MADRID, 07/04/2026.- El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé (d) remata de cabeza durante el encuentro correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones que disputan este martes Real Madrid y Bayern Munich en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. EFE/ Kiko Huesca / Kiko Huesca / EFE

El aviso de Quim Domènech

En 'El Chiringuito', primero, Tomás Roncero se dijó en la reacción del público del Santiago Bernabéu hacia Trent Alexander-Arnold, señalando que parte de la afición lo está pitando. Por su parte, el periodista añade una advertencia hacia Kylian Mbappé, sugiriendo que la atención del público no se limita a un solo jugador. La conversación reflejó el clima de expectación y presión habitual en grandes noches europeas en el Bernabéu.

Después, en el caso de Quim Domènech, subdirector del programa, se mostraba poco optimista con el conjunto 'bávaro': "Yo no sé qué pasa, pero el Bayern, cuando se encuentra al Madrid, va al carrer. Tengo unas expectativas tan bajas con el Bayern de Múnich... Creo que no va a haber ni emoción", decía

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Sin embargo, el Bayern se puso por delante. "Este partido ya lo hemos vivido... Sabía que no iba a entrar (la de Upamecano). Tendrán tres o cuatro más y luego marcará el Madrid", decía el subdirector de "El Chiringuito de Jugones', advirtiendo de la capacidad del conjunto blanco de darle la vuelta a la situación, cuando menos te lo esperas.