Quim Domènech: "Cuando Bernardo Silva supo que había opciones de fichar a Rodri... torció el gesto"

El fichaje de Rodri por el Barça ha sido la gran bomba del mercado. A pesar del intento del Real Madrid, el jugador siempre tuvo claro que el Barça era su primera opción y rápidamente descartó a los merengues. Aunque los blancos fueron los primeros en interesarse por él e incluso Enrique Riquelme afirmó que tenía un acuerdo con el jugador en la campaña electoral. Finalmente, el jugador vestirá de azulgrana hasta el 2030.

Eso sí, según informó Quim Domènech en El Chiringuito la pasada noche, no todos los futbolistas blancos estaban a favor de ir a por Rodri: "Cuando Bernardo Silva supo que había opciones de que Rodri fichara por el Madrid... torció el gesto", dijo en el programa.

El portugués y el madrileño compartieron vestuario durante siete años en Manchester, pero, según explicó el periodista, su relación se había ido deteriorando en los últimos años y los dos jugadores "no tenían 'feeling'".

Este pasado verano ya vimos muestras de esa relación turbulenta entre ambos. Fue en el partido que enfrentó a España y a Portugal en los octavos de final del Mundial. La selección campeona del mundo tuvo que luchar hasta los minutos finales para encontrar el gol de la victoria, pero finalmente Mikel Merino dio el pase a cuartos con un gol en el tiempo añadido.

Tras el gol del navarro, Rodri celebró el tanto en la cara de Bernardo en un gesto que sorprendió a todos. El nuevo jugador del FC Barcelona rápidamente se arrepintió y le pidió disculpas entre risas, pero el madridista no le perdonó la acción y se encaró con él. Incluso tuvieron que aparecer Unai Simón y Laporte para intentar calmar a Bernardo.

Ahora sus caminos se volverán a cruzar, pero como rivales en El Clásico. De hecho, Bernardo Silva es el futbolista con el que Rodri más veces ha compartido campo en toda su carrera, con un total de 247 encuentros: 16.700 minutos. Veremos si las chispas de su último encuentro se repiten en el Barça-Madrid del próximo mes de octubre.