La querella ‘fantasma’ de Florentino contra Villarejo

José Manuel Villarejo, ex comisario de la Policía Nacional, aseguró en ‘RAC1’ el pasado 3 de octubre de 2023 que “Florentino ya sobornó a árbitros antes de que lo hiciera el Barça”. Estas declaraciones hicieron reaccionar al presidente del Real Madrid, que, a través de los canales oficiales de la entidad, anunció que llevaría a Villarejo a los tribunales.

“El presidente del Real Madrid C. F., Florentino Pérez, ha dispuesto la presentación inmediata de la correspondiente acción judicial contra el excomisario Villarejo por las falsas acusaciones realizadas en la emisora catalana RAC1”, rezaba el comunicado oficial de los blancos.

Desde entonces, tres meses más tarde, el ex comisario aún no ha recibido la notificación de la supuesta querella con la que amenazaba el Real Madrid por sus manifestaciones. Se desconocen las razones por las que este proceso finalmente no se ha puesto en marcha, aunque Villarejo ha asegurado en múltiples ocasiones que puede demostrar todo aquello que ha asegurado en diferentes medios de comunicación. Lo que es incontestable es que se trata de un tema muy delicado y que, de momento, solo está salpicando a nivel mediático y judicial al Barça a través del caso Negreira.