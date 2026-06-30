REAL MADRID
Así queda el calendario del Real Madrid: fecha de debut, derbis y clásico
El conjunto blanco debutará ante la Real Sociedad en la primera jornada de Liga y se enfrentará al Barça en las jornadas 10 y 35
El Real Madrid ya conoce el orden de los partidos que disputará en la próxima edición de LaLiga. Un calendario que marcará el camino del conjunto blanco durante toda la temporada. Ya se pueden marcar en rojo las fechas clave del calendario, incluyendo el esperado debut oficial de José Mourinho en el banquillo.
Debut del Real Madrid en LaLiga
El estreno del Real Madrid llegará en la jornada 1, cuando el conjunto madridista reciba a la Real Sociedad. Será el primer partido oficial de Liga para el equipo dirigido por José Mourinho, que iniciará así una nueva temporada con el objetivo de pelear por todos los títulos.
Fechas clave
- Debut liguero: vs Real Sociedad (Santiago Bernabéu; Jornada 1)
- Primer Clásico: vs FC Barcelona (Spotify Camp Nou; Jornada 10)
- Clásico de vuelta: vs FC Barcelona (Santiago Bernabéu; Jornada 35)
- Primer derbi: vs Atlético de Madrid (Riyadh Air Metropolitano; Jornada 7)
- Derbi de vuelta: vs Atlético de Madrid (Santiago Bernabéu; Jornada 30)
Cuándo se juegan los derbis contra el Atlético de Madrid
Uno de los momentos más señalados del calendario volverán a ser los dos derbis madrileños frente al Atlético de Madrid. El primer enfrentamiento entre ambos equipos tendrá lugar en la jornada 7, con el encuentro disputándose en Metropolitano. La vuelta llegará en la jornada 30 y el escenario será Santiago Bernabéu.
Fechas del Clásico entre Real Madrid y Barcelona
Otro de los grandes focos estará puesto en los Clásicos frente al Barcelona, dos partidos que, como cada temporada, pueden resultar decisivos en la lucha por el campeonato. El primer Clásico de la temporada se disputará en la jornada 10, con el Spotify Camp Nou como escenario. El segundo enfrentamiento entre ambos llegará en la jornada 35, un encuentro que se jugará en el Santiago Bernabéu.
Calendario completo del Real Madrid
Calendario completo
- J1 (16/08/2026) – Real Madrid CF – Real Sociedad
- J2 (23/08/2026) – RCD Espanyol – Real Madrid CF
- J3 (30/08/2026) – Real Madrid CF – Málaga CF
- J4 (06/09/2026) – Real Betis – Real Madrid CF
- J5 (13/09/2026) – Real Madrid CF – Rayo Vallecano
- J6 (16/09/2026) – Elche CF – Real Madrid CF
- J7 (20/09/2026) – Atlético de Madrid – Real Madrid CF
- J8 (11/10/2026) – Real Madrid CF – Villarreal CF
- J9 (18/10/2026) – Real Madrid CF – Sevilla FC
- J10 (25/10/2026) – FC Barcelona – Real Madrid CF
- J11 (01/11/2026) – Real Racing Santander – Real Madrid CF
- J12 (08/11/2026) – Valencia CF – Real Madrid CF
- J13 (22/11/2026) – Real Madrid CF – RC Celta
- J14 (29/11/2026) – Real Madrid CF – Deportivo Alavés
- J15 (06/12/2026) – Athletic Club – Real Madrid CF
- J16 (13/12/2026) – Real Madrid CF – Atlético Osasuna
- J17 (20/12/2026) – RC Deportivo – Real Madrid CF
- J18 (03/01/2027) – Real Madrid CF – Getafe CF
- J19 (10/01/2027) – Atlético Osasuna – Real Madrid CF
- J20 (17/01/2027) – Málaga CF – Real Madrid CF
- J21 (24/01/2027) – Real Madrid CF – Real Betis
- J22 (31/01/2027) – Rayo Vallecano – Real Madrid CF
- J23 (07/02/2027) – Real Sociedad – Real Madrid CF
- J24 (14/02/2027) – Real Madrid CF – Athletic Club
- J25 (21/02/2027) – Sevilla FC – Real Madrid CF
- J26 (28/02/2027) – Real Madrid CF – Valencia CF
- J27 (07/03/2027) – Villarreal CF – Real Madrid CF
- J28 (14/03/2027) – Real Madrid CF – RCD Espanyol
- J29 (21/03/2027) – RC Celta – Real Madrid CF
- J30 (04/04/2027) – Real Madrid CF – Atlético de Madrid
- J31 (11/04/2027) – Atlético Osasuna – Real Madrid CF
- J32 (18/04/2027) – Getafe CF – Real Madrid CF
- J33 (21/04/2027) – Real Madrid CF – Elche CF
- J34 (02/05/2027) – Levante UD – Real Madrid CF
- J35 (09/05/2027) – Real Madrid CF – FC Barcelona
- J36 (16/05/2027) – Real Madrid CF – Real Racing Santander
- J37 (23/05/2027) – Deportivo Alavés – Real Madrid CF
- J38 (30/05/2027) – Atlético Osasuna – Real Madrid CF
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