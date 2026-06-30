Así queda el calendario del Real Madrid: fecha de debut, derbis y clásico

El Real Madrid ya conoce el orden de los partidos que disputará en la próxima edición de LaLiga. Un calendario que marcará el camino del conjunto blanco durante toda la temporada. Ya se pueden marcar en rojo las fechas clave del calendario, incluyendo el esperado debut oficial de José Mourinho en el banquillo.

Debut del Real Madrid en LaLiga

El estreno del Real Madrid llegará en la jornada 1, cuando el conjunto madridista reciba a la Real Sociedad. Será el primer partido oficial de Liga para el equipo dirigido por José Mourinho, que iniciará así una nueva temporada con el objetivo de pelear por todos los títulos.

Fechas clave Debut liguero : vs Real Sociedad (Santiago Bernabéu; Jornada 1)

: vs Real Sociedad (Santiago Bernabéu; Jornada 1) Primer Clásico : vs FC Barcelona (Spotify Camp Nou; Jornada 10)

: vs FC Barcelona (Spotify Camp Nou; Jornada 10) Clásico de vuelta : vs FC Barcelona (Santiago Bernabéu; Jornada 35)

: vs FC Barcelona (Santiago Bernabéu; Jornada 35) Primer derbi : vs Atlético de Madrid (Riyadh Air Metropolitano; Jornada 7)

: vs Atlético de Madrid (Riyadh Air Metropolitano; Jornada 7) Derbi de vuelta: vs Atlético de Madrid (Santiago Bernabéu; Jornada 30)

Cuándo se juegan los derbis contra el Atlético de Madrid

Uno de los momentos más señalados del calendario volverán a ser los dos derbis madrileños frente al Atlético de Madrid. El primer enfrentamiento entre ambos equipos tendrá lugar en la jornada 7, con el encuentro disputándose en Metropolitano. La vuelta llegará en la jornada 30 y el escenario será Santiago Bernabéu.

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Fechas del Clásico entre Real Madrid y Barcelona

Otro de los grandes focos estará puesto en los Clásicos frente al Barcelona, dos partidos que, como cada temporada, pueden resultar decisivos en la lucha por el campeonato. El primer Clásico de la temporada se disputará en la jornada 10, con el Spotify Camp Nou como escenario. El segundo enfrentamiento entre ambos llegará en la jornada 35, un encuentro que se jugará en el Santiago Bernabéu.

Calendario completo del Real Madrid