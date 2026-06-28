Los quebraderos de cabeza de Mourinho empiezan por Valverde

José Mourinho, nuevo entrenador del Real Madrid, se está tomando muy en serio la evaluación del Mundial. Sabe que es un torneo capaz de cambiar o marcar inercias. Por el momento, ha comprobado cómo sus tres grandes estrellas son líderes absolutos de sus selecciones. Tendrá por delante un problema que antes era bendito y ahora se ha convertido en una necesidad: conseguir que Bellingham, Vinicius y Mbappé funcionen juntos. Un trabajo de encaje muy distinto al reto más psicológico que le espera con Valverde, cuya cotización ha caído tras la prematura eliminación de Uruguay.

La crítica uruguaya: "Vuélvete al Madrid"

El gran torneo de selecciones suponía una prueba de fuego para el centrocampista, que, por antigüedad, apunta a ser el primer capitán del Real Madrid la próxima temporada. No solo ha sido incapaz de liderar al combinado charrúa sobre el césped; su nombre también ha aparecido vinculado a la rebelión del vestuario contra Bielsa. Episodios que se suman a los vividos durante la pasada temporada, con Valverde expresando públicamente sus discrepancias con Xabi Alonso y protagonizando un incidente físico con Tchouaméni.

"A Valverde le sustituí por Viñas. Lo que pretendía era darle potencia al ataque", justificó Bielsa cuando le preguntaron por el cambio del centrocampista, al que retiró en el minuto 56. No hubo ni un simple intercambio de miradas entre ambos. Tras la derrota por 1-0 que certificó la eliminación de Uruguay, el nombre del '8' blanco estuvo en boca de todos los aficionados charrúas. "Vuélvete al Real Madrid y a España. No vuelvas más", fue el tono predominante en unos comentarios que dejaron muy tocado a un capitán sometido a constantes comparaciones. "Si hubiesen estado Suárez, Cavani, Lugano o Godín, habrían dado la cara", lamentaba la afición uruguaya a la salida del encuentro ante España.

Mourinho sabe que un futbolista de su perfil, con llegada y recorrido, resulta fundamental para su idea de juego. Pero también tiene claro que, en su proyecto, el compromiso estará por encima de cualquier otra consideración, tanto para justificar fichajes como para facilitar salidas. El portugués cuenta con Valverde. Ahora bien, con el Valverde al que Ancelotti sacó su mejor versión y liberó de complejos. No con el que cuestiona las decisiones de sus entrenadores y exige jugar en una posición determinada. Mucho menos con el que exhibe carácter en todo menos sobre el terreno de juego. Ese es el Valverde que Mourinho quiere recuperar: el del triplete en la ida de los octavos de final de la Champions ante el Manchester City.

La convivencia con Tchouaméni

La gran exigencia que Mourinho ha trasladado a los capitanes del Real Madrid es la "lealtad". Sin ese principio será imposible construir el "espíritu de familia" que pretende implantar. No será sencillo en un equipo sometido desde el primer día a una enorme presión tras enlazar dos temporadas sin conquistar grandes títulos. A favor de Valverde juega su capacidad para rendir incluso cuando las circunstancias personales no le acompañan. En los 49 partidos que disputó la pasada campaña con el Real Madrid firmó nueve goles y 13 asistencias.

El detalle en el nuevo look de Fede Valverde que dispara los comentarios / EL CHIRINGUITOTV

No hay que olvidar que el Mundial simplemente ha servido como punto de inflexión para una plantilla cuyos trapos sucios terminaron saliendo a la luz. La situación llegó a tal extremo que el club impuso una sanción de 500.000 euros a Valverde y Tchouaméni por el incidente entre ambos. Incluso se llegó a valorar la posibilidad de escuchar ofertas por los dos, especialmente por el uruguayo. Sin embargo, el Real Madrid ha terminado asumiendo que Valverde sigue siendo uno de sus grandes activos y espera que Mourinho trabaje con él para evitar que continúe depreciándose tras la temporada más difícil de su carrera.

Porque sus primeros años en el club formaron parte de un proceso de aprendizaje en el que supo superar la gran curva que supone convertirse en futbolista del primer equipo del Real Madrid. Valverde representa el primer gran quebradero de cabeza para el técnico portugués, que, una vez definido con eficacia el capítulo de los fichajes, deberá afrontar los problemas de convivencia de un vestuario del que nadie quiere marcharse. Ahí llegarán las decisiones más delicadas, las que afectan a jugadores como Carreras, Fran García, Asencio o Gonzalo, entre otros nombres que figuran en la lista de asuntos pendientes. Pero un futbolista de la jerarquía de Valverde no puede convertirse en el principal problema del nuevo proyecto. Tampoco para el propio Valverde.