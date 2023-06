Punto final a la “bella historia de amor entre Benzema y el Madrid”

Florentino Pérez: “Te has ganado el derecho a decidir tu destino, que solo a ti te pertenece, y a nosotros nos queda aceptarlo y respetarlo” Benzema: “Es un día triste, dejar este club me hace daño. Tenía el sueño de venir al Madrid y terminar aquí mi carrera, pero no puede ser”

El Real Madrid despidió con honores a Karim Benzema en un homenaje sencillo pero emotivo tras 14 años de servicios al equipo blanco. Fue una apuesta personal del presidente Florentino Pérez, que fue a su casa de Lyon para ficharlo en el 2009, y le despidió con palabras cariñosas por lo que le ha dado al equipo. El francés ha ganado 25 títulos con la camiseta blanca "más que nadie", en los 648 partidos que ha jugado, y en los que ha marcado 354 goles para ser el segundo goleador histórico del club solo por detrás de Cristiano Ronaldo del que fue su mejore socio.

“Tu leyenda durará para siempre en esta bella historia de amor entre Benzema y el Real Madrid”, le despedía el presidente y el jugador le respondía: “Gracias presi por permitirme hacer realidad mi sueño de niño”. El acto tuvo lugar en las instalaciones de Valdebebas, en el que estuvieron familiares, directivos, jugadores, personalidades... Antes de la emotiva despedida del presidente, un video plasmó la carrera del francés en el Real Madrid mezclando goles y golazos, pases, asistencias, jugadas de dibujos animados, taconazos, controles imposibles, regates inverosímiles y levantando copas vividas con felicidad.

“Estamos muy orgullosos de ti. Uno de nuestros símbolos y leyendas, has formado parte de un equipo que ya es legendario. Has conseguido emocionarnos por tu afán de encontrar la belleza de tu futbol. Has sido referente de compañerismo, humildad, respeto, solidaridad y liderazgo...”, exponía el presidente, que al final del acto impuso al jugador francés la insignia de oro y brillantes del Real Madrid.

DOLOROSO ADIÓS

“Has sido un ejemplo de comportamiento y profesionalidad. Como presidente no podría ponerte un pero en tu conducta ni en tu comportamiento. Te has ganado el derecho a decidir tu destino, que solo a ti te pertenece, y a nosotros solo nos queda aceptarlo y respetarlo. Seguirás siendo nuestro embajador donde vayas y esta es y será tu casa para siempre”, agregaba Florentino Pérez, que reconocía que desde “el anuncio de la despedida” ha visto una “sensación de tristeza de todos los aficionados al fútbol”: “Te has convertido en uno de los mejores jugadores de todos los tiempos”.

“Es difícil hablar con tantas emociones. Muchísimas gracias Real Madrid. Apenas tenía 21 años cuando el presi fue a mi casa con mis padres. Cuando te vi dije ‘es el hombre que trajo a Zizou y a Ronaldo es el mejor club del mundo y de la historia’”, decía el jugador que agregaba: “Es un día un poco triste, dejar este club me hace daño. Tenía un sueño en la cabeza que era venir al Real Madrid y terminar aquí mi carrera, pero no puede ser. Es el momento de irme y vivir otra historia. Cuando vine dije 1,2, 3 Hala Madrid y lo vuelvo a decir”. Karim Benzema ya es historia del Real Madrid. ‘Au revoir et pour toujours’, adiós para siempre Karim Benzema.