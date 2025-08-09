Pulso Real Madrid - Manchester City por Rodri

Rodri Hernández, el vigente Balón de Oro, no tiene su futuro decidido todavía. Tras una temporada entera en la enfermería, el centrocampista pudo volver a sentirse futbolista en el Mundial de Clubes y el Manchester City le esperaba como agua de mayo. Sí, esta temporada seguirá en la Premier League, pero a partir del próximo verano hay varios escenarios abiertos.

Pep Guardiola necesita que Rodri vuelva a ser la piedra angular de su proyecto deportivo. El Manchester City se vino totalmente abajo el curso pasado con la lesión del mediocentro en el inicio de la temporada y estuvo cerca de quedarse fuera de los puestos que dan plaza para la Champions League.

Por ello, desde Manchester ya trabajan en ofrecerle una oferta de renovación -prácticamente- irrechazable. Le situaría en el mismo escalafón o muy cerca de Erling Haaland y se convertiría en el centrocampista mejor pagado de Europa.

Sin recambio de Kroos

Este movimiento del Manchester City llega después de que el Real Madrid, con la llegada de Xabi Alonso al banquillo, tenga la imperiosa necesidad de incorporar alguien para su sala de máquinas. Los blancos todavía no se han repuesto de la salida de Toni Kroos y este verano tampoco llegará un sustituto para esta posición; por lo que los esfuerzos económicos del próximo verano irán destinados a un mediocentro.

Es aquí donde Rodri encaja como anillo al dedo en los planes del Real Madrid. Finaliza contrato con el Manchester City en 2027 y, en el caso de que los ingleses no consigan que el madrileño estampe su firma en un nuevo contrato, se verían obligados a dejarlo escapar el próximo verano por una cifra inferior para evitar que salga gratis del Etihad Stadium como agente libre dentro de dos años.

La temporada es larga y, ni tan siquiera, ha comenzado todavía. Ahora bien, el nombre de Rodri sonará mucho a lo largo de este curso. No hay que olvidar que el vigente Balón de Oro tendrá en verano el Mundial con la selección española donde, si las lesiones le respetan, será una pieza inamovible en el esquema de Luis de la Fuente.