El pulso imposible de Vinícius a Florentino Pérez

Vinícius Júnior sigue en el Real Madrid tras un verano movido en el que nadie descartaba su salida en su tensa negociación por la renovación. Sin embargo, ni el brasileño llegó con oferta alguna para irse ni el club recibió propuestas para su traspaso. Al final todo sigue igual, las negociaciones de renovación siguen paradas ante las posturas inflexibles de las partes.

No es el primer caso

Lo que sí ha entendido el jugador es que Florentino Pérez no se deja impresionar fácilmente. Pero eso lo debía de saber conociendo al empresario madrileño y aquella respuesta que le dio a Cristiano Ronaldo cuando le presionó para elevar sus ingresos y amenazarlo con llegar con una gran oferta para irse: “Vale. Me traes el dinero y ficho a Messi”. Es el mejor ejemplo, pero no el único en el que no cedió ante los intentos de otros jugadores como Makelele, Di María, Sergio Ramos, Ozil, Varane ...

Con Vinícius puede pasar lo mismo. El Madrid se plantó con el fondo de inversión saudí que promociona el Mundial 2034 y se remitió a los 1.000 millones que tiene de cláusula para descartar los 350 millones de euros que iban a ofrecer por el jugador que cobraría 1.000 millones divididos en cinco campañas. “Vamos a afrontar esta operación como una carrera de fondo como la que ha terminado con Mbappé en el Real Madrid. Vamos a fichar a Vinicius sí o sí”, aseguraron.

Precedente peligroso

El brasileño está forzando la situación respaldado por esa propuesta. Su objetivo es ser el mejor pagado del Real Madrid, a lo que Florentino Pérez no se opone, siempre y cuando no rompa los límites salariales. El jugador ha entendido que para convencer al dirigente y a un madridismo desilusionado tiene que elevar su rendimiento y no volver a hacer una temporada como la del año pasado, en la que su fútbol se apagó. Pero ni así conseguirá romper el listón económico fijado por el todavía su presidente.

Su nuevo objetivo es reivindicarse para demostrar que se merece esa prima extra por renovar y ser líder en ingresos de la plantilla. Sin embargo, el empresario madrileño tiene claros los límites salariales para rentabilizar los activos que tiene en el equipo y si cede ante el brasileño rompería sus balances abriendo una puerta a las exigencias de otras estrellas. El límite es 2027, el final de su contrato. Dolería y mucho verle salir gratis por mucho que desde el club filtren que no les importa que la relación pueda acabar así.