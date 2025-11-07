Pulso por Etta Eyong: Madrid y Barça, atentos

Va camino de convertirse en uno de los culebrones del próximo verano. En solo unos meses con el Levante, Etta Eyong ya ha llamado la atención de varios grandes de Europa y apunta a protagonizar un gran traspaso en solo unos meses.

Su llegada desde el Villarreal el pasado verano por solo 3 millones de euros ya invitaba a pensar en una gran operación para los intereses del conjunto 'granota'. Se trata de un fichaje que tiene muchos asteriscos y que incluye una cláusula de rescisión de 30 millones de euros, además de un derecho de tanteo para el equipo 'groguet'.

Etta Eyong en el duelo contra el Rayo en Orriols / Edu Ripoll

No parece, sin embargo, que las intenciones de Etta Eyong pasen por regresar al Villarreal. El delantero cambiará de club casi con total seguridad el próximo verano, pero podría quedarse en LaLiga.

En SPORT ya informamos que en los últimos días del mercado de fichajes veraniego, el Barça valoró su fichaje. El futbolista sigue en la agenda blaugrana y la prioridad de Etta Eyong sería llegar a Barcelona, pero la competencia para hacerse con sus servicios será feroz.

Desde Inglaterra, el periodista Ben Jacobs, que además ha entrevistado al delantero del Levante recientemente, informa que el Real Madrid también está siguiendo la pista del camerunés. Por el momento hablamos de una fase de observación sin intenciones claras, pero dependiendo de cómo se desarrolle la temporada podría haber más avances en la operación.

Mirando las plantillas de ambos equipos, Etta Eyong podría tener más sitio en un Barça donde Robert Lewandowski termina contrato en junio y la continuidad de Rashford no está clara. Ferran Torres podría asentarse como delantero centro titular, pero el equipo que dirige Hansi Flick necesitará más alternativas en el ataque.

Por su parte, el Real Madrid cuenta ahora mismo con Kylian Mbappé, Gonzalo García y Endrick. Los minutos para los dos jóvenes son escasos esta temporada y, sin ir más lejos, el brasileño ya tiene un pie y medio en el Lyon, club al que saldrá cedido en el mercado invernal. El perfil de Etta Eyong es distinto al de esos futbolistas, pero el reparto de oportunidades sería todavía más complicado sumando un delantero nuevo a la ecuación.

A pesar de todo, hay que tener en cuenta que Barça y Madrid no son los únicos equipos interesados en Etta Eyong. Las actuaciones del atacante han despertado el interés de otros clubes, especialmente de la Premier League. El Manchester United está dispuesto a pujar fuerte por el delantero, a pesar de que ha reforzado la posición de manera notoria hace solo unos meses. El pulso por hacerse con el delantero revelación de LaLiga ya ha empezado.