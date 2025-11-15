La 'pullita' de Thomas Tuchel a Jude Bellingham: "Es injusto pedirle que se adapte"

Cinco meses después, Jude Bellingham volvió a vestir la camiseta de Inglaterra. El mediocampista del Real Madrid se reencontró con Thomas Tuchel tras las polémicas declaraciones del seleccionador alemán. En junio, Tuchel le había lanzado un toque de atención público por su actitud tras un amistoso ante Senegal, donde Inglaterra cayó 1-3 y Bellingham reaccionó con una patada a un bidón, además de hacer gestos de frustración hacia el banquillo.

Desde ese momento, Bellingham estuvo ausente de los 'Three Lions' por una operación de hombro, manteniéndose al margen hasta este parón internacional. Tuchel, por su parte, explicó que no buscaba menospreciar al jugador: “Usé la palabra equivocada. No quería usar esa palabra. Me puse en contacto con él enseguida. Bellingham se centra ahora en su rehabilitación”, afirmaba.

El técnico alemán destacó el talento del centrocampista, aunque subrayó la necesidad de canalizar su intensidad: “Tiene una intensidad que marca la diferencia, pero a veces esa energía se convierte en gestos excesivos”. Aun así, enfatizó que su objetivo es ayudar a Bellingham a aprovechar su competitividad: “No se trata de suavizarlo, sino de enseñarle a canalizar esa rabia competitiva. Si lo consigue, será aún más determinante”, decía.

El rol actual de Jude en la selección

En el último encuentro ante Serbia, Inglaterra ganó 2-0. Pero hubo un detalle que no pasó desapercibido: Bellingham empezó el partido desde el banquillo. Morgan Rogers, futbolista del Aston Villa, le ganó la partida a Jude y jugó 65 minutos como titular, mientras que el futbolista del Real Madrid ingresó en los últimos 25 minutos. Tuchel, pese a que elogió su actuación, insistió en la importancia de mantener la unidad en el equipo: “Durante los últimos ocho o diez minutos, nadie está sentado pensando: 'Debería estar en el campo, debería estar en el campo, ¿por qué no estoy ahí?' Simplemente están ahí. Lo viví una vez en la increíble racha con el Chelsea y fue constante; todos se esforzaban y luchaban desde el banquillo, incluso si no eran convocados, y estaban listos", decía, refieriéndose a la actitud de Jude.

“Es injusto pedirle a Bellingham que se adapte a nuestra nueva forma de presionar, es algo que venimos practicando las últimas dos convocatorias”, afirmaba, hablando del esquema.

El seleccionador también reconoció los motivos de la frustración del centrocampista: “Es absolutamente normal estar decepcionado, nadie está acostumbrado a sentarse en el banco, pero la naturaleza de un equipo fuerte exige profesionalidad y apoyo mutuo”.

Con el Mundial a la vista, Bellingham deberá recuperar la titularidad, aunque la relación con Tuchel sigue siendo delicada. Sin embargo, el seleccionador de los 'Three Lions' cuenta con Jude.