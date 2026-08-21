Otra puerta cerrada para el Madrid en el centro del campo

El Real Madrid sigue sin encontrar la pieza que busca para reforzar su centro del campo. La retirada de Toni Kroos en 2024 dejó un vacío en la organización del juego que el conjunto blanco no ha terminado de cubrir y, después de quedarse sin Rodri Hernández, reciente fichaje del Barça, otra de las alternativas que habían aparecido en el radar también se aleja.

En este contexto, Adam Wharton era una de las opciones que durante los últimos meses había ganado protagonismo en la lista del Madrid. El centrocampista del Crystal Palace gusta por su capacidad para manejar el balón y su lectura del juego, pero su elevado precio, superior a las 80 millones de libras (unos 93 millones de euros) según las estimaciones que se manejaban, y la postura del club inglés, han enfriado cualquier posibilidad de una operación.

"Adam Wharton no dejará el Palace"

El entrenador del Crystal Palace, Pierre Sage, fue contundente en la previa del encuentro ante el Everton al ser preguntado por el futuro del internacional inglés.

Wharton disputa un balón con Nico González en un Crystal Palace - Manchester City. / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

"Creo que ahora no es el momento de hacer eso", explicó el técnico, que considera que Wharton tiene nivel para jugar en un gran club, pero entiende que una temporada más en el Palace le vendrá bien para seguir creciendo. Además, dejó claro que el equipo lo necesita.

La postura del Palace llega después de que varios grandes de la Premier hayan preguntado por el futbolista. Según 'The Athletic', el Manchester City consultó su situación y recibió una respuesta clara: Wharton no está disponible este verano. El Liverpool también permanece atento y podría intentar presionar en los últimos días del mercado, aunque el Palace no tiene intención de vender.

El centrocampista tiene contrato hasta junio de 2029, una circunstancia que da todavía más margen al conjunto inglés para mantener una posición de fuerza en una hipotética negociación.

Un jugador al alza

Wharton viene de completar una temporada de crecimiento en la que disputó 34 partidos de Premier League, con más de 2.550 minutos, además de otros 14 encuentros en la Conference League. En la competición europea sumó 980 minutos y una asistencia, mientras que en el campeonato inglés aportó un gol y cinco asistencias.

Su gran escaparate fue precisamente la Conference League, donde el Crystal Palace conquistó el primer título europeo de su historia tras derrotar al Rayo Vallecano. El inglés fue elegido MVP de la final por la UEFA. Su disparo terminó rechazado por Batalla y Mateta aprovechó el rechace para marcar el único gol del encuentro.

El jugador del Crystal Palace Adam Wharton levanta el trofeo tras proclamarse vencedor de la Conference League / EFE/EPA/RONALD WITTEK

A pesar de su crecimiento, Thomas Tuchel no lo incluyó en la convocatoria de Inglaterra para el Mundial de 2026, una decisión que generó debate en el país.

El Madrid, sin movimiento a la vista

La negativa del Palace supone otra puerta cerrada para el Real Madrid después del frustrado intento por Rodri.

El conjunto blanco sigue sin incorporar al mediocentro organizador que buena parte de la afición reclama. Sin embargo, Mourinho ha dejado caer en varias ocasiones que no espera más movimientos.

Con el mercado entrando en su recta final, todo apunta a que el Madrid afrontará la temporada con lo que tiene. Wharton, al menos por ahora, tampoco será la solución.