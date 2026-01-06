Puerta cerrada del Chelsea a Vinicius

La relación de Vinicius Jr. con el Real Madrid no está para nada en su mejor momento. El brasileño no está dispuesto a renovar su contrato con las condiciones que le ha presentado el conjunto blanco y estas están totalmente estancadas. Además, futbolísticamente está viviendo uno de los peores momentos de su carrera y lleva desde octubre sin marcar un gol, algo que le ha provocado ya alguna que otra pitada en el Bernabéu.

El Madrid sabe que si 'Vini' decide no renovar, se podría llegar a marchar gratis en 2027, algo que sería perder una oportunidad de ingresar dinero, pero una de las grandes apuestas de Florentino Pérez. Por tanto, los blancos saben que deben estar dispuestos a escuchar ofertas por el brasileño.

El pasado martes llegaron informaciones desde Inglaterra que apuntaban que el Chelsea era el primer gran interesado real —sin contar Arabia Saudí— por Vinicius Jr. Los 'blues' estarían dispuestos a poner sobre la mesa 135 millones de libras, lo que son 158 millones de euros al cambio. Aunque esa información no sería cierta.

Florentino Pérez posa orgulloso con Vinícius por sus 150 victorias con el Real Madrid / Realmadrid.com

Según informó El Chiringuito y ha podido confirmar SPORT, el Chelsea no es una opción real para la salida de Vinicius. Los ingleses no estarían dispuestos a cubrir el salario exigido por el brasileño y, por tanto, su salida a Londres no se contempla en el entorno del futbolista.

La Premier League podría ser un mercado apetecible para Vinicius, pero si el Chelsea —uno de los clubes con más dinero de Inglaterra— no está dispuesto a pagar el salario que exige, parece improbable su salida a esa Liga. Otra opción más viable, aunque menos atractiva futbolísticamente, sería la liga árabe. Los saudíes ya se interesaron por el brasileño y han contactado en numerosas ocasiones con su entorno para que el futbolista sea la cara visible de la Liga.

La idea principal de Vinicius siempre ha sido la de permanecer en el Real Madrid, pero los últimos acontecimientos han cambiado las reglas del juego. Su relación con Xabi Alonso no es óptima, a pesar de que el club se posicionó de su lado cuando protestó el cambio del clásico. Además, el brasileño ha pasado claramente a un segundo plano tras la llegada de Mbappé. Y tras las numerosas pitadas de su gente en el Bernabéu, su relación está en su peor momento.

Vinícius manda callar a la afición en Mestalla / """Associated Press/LaPresse Miguel Oses"""

Las visitas de sus representantes a Valdebebas se han intensificado en los últimos meses, pero el acuerdo para su renovación está lejos de producirse. Desde la parte que defiende los intereses de Vinicius se consideró como negativa una primera aproximación que estaría lejos del estatus demandado. Mientras que los blancos no quieren romper el equilibrio que existe en la escala salarial de la plantilla y por ahora no ceden a las exigencias del carioca.