El pueblo de Soria donde Xabi Alonso pasó su infancia: Ágreda, la villa de las tres culturas a los pies del Moncayo

Ágreda, un municipio soriano de poco más de 3.100 habitantes y conocido como la villa de las tres culturas, ha sido uno de los lugares más significativos en la vida de Xabi Alonso.

La relación comenzó a finales de los años 70, cuando su padre, Periko Alonso, exjugador de la Real Sociedad, del FC Barcelona y la selección española, empezó a acudir con frecuencia a Ágreda atraído por su afición a la caza de la paloma torcaz. Como muchos guipuzcoanos, eligió Soria para practicarla y, tras años de visitas, la familia decidió comprarse una casa en el pueblo. Ese gesto convirtió Ágreda en un segundo hogar para los Alonso.

En esa vivienda agredeña pasaron largas temporadas tanto Xabi como su hermano Mikel Alonso, quien años después jugaría en el Numancia durante la temporada 2003-04, lo que le permitió volver con frecuencia al municipio.

Un pregón que selló una historia compartida

El vínculo entre la familia y el pueblo quedó inmortalizado en 2018, cuando Periko, Xabi y Mikel fueron los encargados de ofrecer el pregón de las fiestas de la Virgen de los Milagros.

Desde el balcón del Ayuntamiento, los tres recordaron anécdotas de su infancia en Ágreda, incluida la disculpa en tono humorístico de Xabi por las travesuras que él y su hermano habían protagonizado en sus veranos agredeños.

Periko evocó aquellos años en los que la casa familiar llegaba a reunir hasta treinta personas, mientras que Mikel rememoró los viajes en tren y sus paradas obligadas en Ágreda cuando jugaba en Soria. Xabi, por su parte, se dirigió a los niños de la plaza Mayor reconociéndose en ellos y reafirmando su intención de transmitir a sus hijos el cariño por el pueblo que marcó su infancia.

Xabi Alonso hablando en el pregón de las fiestas mayores de Ágreda en 2018 / Archivo

Un escenario futbolístico inesperado

La relación de Xabi Alonso con Soria también tuvo un capítulo deportivo. En julio de 2004, cuando ya despuntaba en la Real Sociedad, el equipo realizó la pretemporada en Covaleda y disputó un amistoso contra el CF Piqueras, campeón de la Liga Provincial. Aunque Xabi estuvo presente, no jugó ni un minuto: su inminente fichaje por el Liverpool estaba ya en marcha.

Ágreda, patrimonio y naturaleza en un enclave único

Más allá de su vínculo con la familia Alonso, Ágreda destaca por su riqueza histórica y arquitectónica. Situada en un punto estratégico entre la depresión del Ebro y la meseta castellana, conserva un valioso legado fruto de la convivencia de cristianos, musulmanes y judíos, lo que le ha valido el sobrenombre de villa de las tres culturas y la declaración de Bien de Interés Cultural en 1994.

Entre sus principales atractivos se encuentran:

La Puerta del Alcázar , las murallas cristianas y las Atalayas.

, las murallas cristianas y las Atalayas. El Palacio de los Castejones , del siglo XVII.

, del siglo XVII. La casa natal de Sor María Jesús , figura influyente del siglo XVII.

, figura influyente del siglo XVII. El barrio moro , con la Puerta de Felipe II, el arco califal del siglo X, torreones, la fuente árabe y el mirador de las Huertas Árabes.

, con la Puerta de Felipe II, el arco califal del siglo X, torreones, la fuente árabe y el mirador de las Huertas Árabes. Siete templos religiosos, entre ellos la Iglesia de San Miguel , la Iglesia de la Virgen de la Peña y la Basílica de Nuestra Señora de los Milagros .

, la y la . Tres museos y espacios naturales como el Parque de la Dehesa y el Paseo de Invierno.

Ágreda también ha sido escenario de episodios históricos como el Tratado de Ágreda (1304) o el enlace entre Jaime I de Aragón y Leonor de Castilla.

Un pueblo que deja huella

La combinación de historia, naturaleza y tradición ha convertido Ágreda en un lugar especial no solo para sus vecinos, sino también para quienes, como la familia Alonso, encontraron allí un refugio emocional.

Xabi Alonso lo ha reconocido en numerosas ocasiones: Ágreda forma parte de su vida, de su memoria y de su identidad, pese a no tener raíces familiares en el municipio.