El PSG vuelve a por Rodrygo

Rodrygo Goes es el eslabón débil del ataque del Real Madrid con Vinicius y Mbappé como estrellas. Un delantero de seda que despierta el interés de los mejores equipos europeos, que se han interesado por su situación en los últimos años. United, Liverpool, City… y el PSG. Luis Enrique lo pidió cuando llegó al banquillo del equipo parisino, fue su primera petición.

Ofensiva en verano

Ahora vuelve a la carga, según desvela Radio Montecarlo, ‘RMC’. Su fichaje sería una estrategia institucional para devolver el golpe al Real Madrid por el fichaje de Mbappé, a la vez que daría al técnico asturiano una pieza que desea para potenciar el ataque. El objetivo sería intentar ficharlo el próximo verano, aunque informaciones que salen de Francia aseguran que no descartan que lo intenten en este mercado de invierno.

El primer paso sería convencer al jugador de que cambie de aires. Que su rol en el PSG sería estelar y no secundario como el que tiene el Real Madrid, en el que se tiene que conformar con estar a la sombra de Vinicius y Mbappé. Sería eje del ataque de Luis Enrique, además de mejorar considerablemente su estatutos económico. Esa sería la única vía para ficharlo.

Antecedentes

El Madrid ya cerró la puerta al PSG en 2023 cuando se interesó por el brasileño. Por entonces, tenía contrato hasta 2025, y el club blanco aceleró las negociaciones con el jugador para cerrar una renovación hasta 2028. Por entonces, la situación de Mbappé ardía y los dirigentes parisinos, con Al-Khelaifi a la cabeza, se despachaban a gusto contra el club español, lo que provocó una ruptura de relaciones que continúan hoy.

Rodrygo tiene una cláusula de 1.000 millones de euros y el Real Madrid no negociará nunca con ese club un posible traspaso. Antes, negociaría con cualquier equipo de la Premier si el jugador lo pide, pero no aceptaría nunca traspasarlo al club parisino. La única vía sería la misma que le ha marcado el Madrid al fútbol árabe con Vinicius, si lo quieren, que paguen la cláusula íntegra tras el OK del jugador.