El PSG tenía listo el golpe al Madrid

Apenas han pasado unas semanas, pero el mercado de fichajes ya queda atrás. A pesar de todo, todavía siguen apareciendo informaciones sobre algunas operaciones que estuvieron sobre la mesa y que finalmente no se llevaron al cabo. En los últimos días, el especialista en mercado Fabrizio Romano ha relatado la que pudo ser una de las grandes operaciones del verano.

Se trata del posible fichaje de Rodrygo Goes por el PSG, que terminó por no producirse debido a que Bradley Barcola, que estuvo a punto de irse al Liverpool, no salió finalmente del equipo parisino. "Rodrygo también estaba en lo más alto de la lista del PSG. En el caso de que Barcola se hubiera ido a la Premier League, el PSG tenía la idea de ir a por el brasileño", explica en su canal oficial de Youtube.

Bradley Barcola pudo ser clave en la operación Rodrygo / AP

"Ese es el plan que tenían en julio. Entonces Barcola no mostró ningún deseo de salir y nada se materializó a pesar del interés del Liverpool. Solo era una opción para los ingleses si finalmente no veía Isak. Este fue el motivo por el que Barcola no se movió del PSG y no hubo ninguna negociación concreta por Rodrygo, pero fue uno de los nombres que se mencionaron internamente en el PSG para la posición de extremo", añadió Fabrizio.

El especialista también dejó claro que no hubo negociación concreta por el jugador del Madrid por parte de ningún club: "Hubo muchas informaciones en verano sobre el Liverpool, sobre el Arsenal, pero nada se concretó realmente en términos de negociaciones avanzadas. Solo ideas, para nada realmente concreto".

A pesar de los rumores que relacionaron al extremo con equipos de la Premier League o con el PSG, el futbolista y su entorno más cercano siempre transmitieron la idea de quedarse en el club, al menos de cara a la galería. El desenlace ya lo conocemos todos, con el jugador buscando luchar por un puesto en el esquema de Xabi Alonso.

Por el momento, después de no haber tenido mucho protagonismo en el Mundial de Clubes, el brasileño tuvo una importante oportunidad en la segunda jornada de Liga. Aquel día, con el Oviedo como rival, Xabi Alonso decidió poner a Vinicius Jr en el banquillo y darle la oportunidad a Rodrygo de jugar de titular en su posición favorita, la de extremo izquierdo.

No fue su partido más brillante, pero sí fue una declaración de intenciones por parte del técnico, dejando claro que Vinicius no es indiscutible en el equipo y que Rodrygo tendrá oportunidades en el puesto en el que él cree que puede brillar más. A pesar de todo, de momento son tres partidos de Liga y dos suplencias del ex del Santos, incluyendo la jornada inaugural en la que no tuvo ni un solo minuto. Todo hace pensar que podría volver a ser protagonista en el mercado del año que viene.