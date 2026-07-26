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MERCADO FICHAJES

El PSG se retira de la puja por Diomande con un mensaje contundente

Según informa Florian Plettenberg (Sky Sport Alemania), el club galo considera "desproporcionadas" las pretensiones salariales y el precio exigido por el jugador del RB Leipzig que fichará por el Real Madrid

Diomande, a un paso del Real Madrid

Diomande, a un paso del Real Madrid

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Denís Iglesias

Denís Iglesias

Madrid

El actor que faltaba en la película de Yan Diomande ha terminado por pronunciarse. Según ha adelantado Florian Plettenberg, periodista especializado en fichajes en Sky Sports Alemania, el PSG se retira de la puja por el jugador que fichará por el Real Madrid por una cantidad que rondará los 120 millones.

"El PSG ha retirado formalmente esta tarde su interés por Yan Diomande y las ofertas presentadas por el jugador", explican el informador, confirmando que el traspaso del extremo por el Real Madrid es cuestión de horas después de que el otro contrincante de la ecuación haya dedicido dar un paso atrás.

"El precio exigido por su traspaso y sus pretensiones salariales eran completamente desproporcionados y alteraban el mercado", expresan desde la entidad gala, una de las grandes animadoras del mercado en los últimos tiempos, pero que ha decidido no seguir adelante en la puja por un jugador que tuvo hace apenas un año un precio de mercado de 20 millones.

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"El PSG no renunciará a sus principios de gestión financiera responsable ni al equilibrio de su plantilla", reivindica el equipo que preside Nasser Al-Khelaifi, poniendo una línea roja. Este movimiento deja el terreno libre al Real Madrid para que cierre los flecos pendientes con el RB Leipzig del que será uno de los tres fichajes más caros en la historia del club.

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