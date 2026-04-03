El PSG y la Premier aprietan por Camavinga

Eduardo Camavinga, 23 años, cumple su quinta temporada en el Real Madrid sin hacerse con un sitio fijo en el equipo. Es un recurso útil en el centro del campo que alterna buenas actuaciones con errores de bulto que cuestionan su solvencia. Un futbolista que no se sabe muy bien en qué puesto rinde mejor, pero tiene calidad, buena estética e incuestionable entrega, aunque no le alcanza por su fútbol de ideas desordenadas.

A la baja

Su situación deportiva confluye con los problemas de liquidez del club. Según el entorno blanco, necesitan vender para equilibrar balances y el francés es una de las mejores opciones en esa balanza entre rendimiento y precio. Un jugador que hace dos temporadas alcanzaba los 100 millones de valor de mercado, cantidad que ha bajado a los 50 dos años después.

Varios equipos europeos de primera línea quieren aprovechar el momento. Ven en el francés un diamante por pulir. Tiene calidad, técnica, versatilidad y un físico privilegiado. Condiciones que no ha sabido templar para ser incuestionable en el Madrid. Y todo en una época complicada para un equipo con debilidades en un centro del campo en construcción tras las salidas de Modric y Kroos.

La Premier y el PSG

Son varios los equipos que ha puesto el ojo en Camavinga. Los medios ingleses han recogido el interés de varios equipos de la Premier que quieren fichar al francés. ‘Caught Offside’ afirma que el Liverpool está interesado en su fichaje por 60 millones de euros; ‘Footmercato’ asegura que el Chelsea está dispuesto a pagar 80 M€ y ‘Fichajes.net’ apunta que el Newcastle se suma a la puja ofreciendo 70.

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, conversa con los jugadores Eduardo Camavinga y Dean Huijsen / JJ Guillén / EFE

El último en, presuntamente, interesarse es el PSG. Un interés que no es de hoy. El campeón francés pujó con el Real Madrid cuando Camavinga destacó en el Rennes. El jugador eligió vestir de blanco a cambio de 31 millones de euros antes que quedarse en su país para mudarse a París.

Decide el jugador

Tiene contrato hasta 2029 y una cláusula prohibitiva de 1.000 millones de euros. El Madrid sigue confiando en él. Está convencido de su potencial y de que tiene margen de mejora. No está por la labor de traspasarlo pese a la necesidad de hacer caja con alguna venta. Solo si Camavinga pide salir, el club blanco le abriría la puerta, pero no a cualquier precio.

No aceptaría menos de 80 millones por su traspaso, e incluso más dependiendo del equipo que sea. Al PSG, por ejemplo, le costaría más caro por los antecedentes con Mbappé. De aceptar negociar por petición expresa del jugador, el objetivo sería llegar a los 100 M€ por su traspaso visto la situación de un mercado al alza.