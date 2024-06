El PSG pasa al ataque con Mbappé: "No tiene ninguna clase"

La oficilidad del fichaje de Mbappé ha sacado a la superficie la tensión entre el jugador y el PSG de los últimos años. Una vez expirado el vínculo contractual, el francés fue el primero en lanzar varios dardos al club francés.

El lunes, durante su comparecencia con Francia, Mbappé explicó las amenazas que recibió del club tras negarse a renovar. El francés no quiso dar nombres pero todos los caminos apuntaban al presidente Nasser Al-Khelaifi.

"Me hicieron entender que no jugaría con el PSG, en el club me lo dijeron violentamente a la cara. Sin Luis Enrique y Luis Campos no hubiera puesto un pie en el campo. Me salvaron. Esa es la verdad".

El delantero también reconoció que sus minutos habían bajado en la recta final de temporada por su situación contractual: "Es un gran alivio, estoy muy feliz, creo que se me ve en la cara. Jugué mucho menos al final de la temporada y todo el mundo sabe por qué. Así es, tienes que adaptarte cuando eres un jugador de alto nivel".

Tras estas declaraciones el PSG ha pasado al ataque con unas declaraciones aparecidas en la agencia AFP de fuentes cercanas al club. "No tiene absolutamente ninguna clase", apuntan.

La versión del PSG

"Nasser Al-Khelaïfi nunca ha dictado la más mínima decisión al equipo. Luis Enrique incluso lo dijo él mismo pero, a pesar de todo, Mbappé dice algo y todo el mundo lo asume como si fuera verdad", lamentan.

Además, apuntan a que en algún momento darán una explicación más detallada de su versión de lo ocurrido con Mbappé en la etapa final del futbolista del PSG y su salida al Madrid. "A su debido tiempo se revelará todo, toda la verdad".

