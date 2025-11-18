El PSG se harta y carga contra Mbappé

El PSG ha dado un paso más en su tremenda batalla judicial contra Kylian Mbappé. Tras la vista celebrada en el Tribunal Laboral de París, el club optó por emitir un duro comunicado nocturno en el que arremetió como no lo había hecho hasta la fecha contra la figura del delantero francés.

En su comunicado, el PSG no se mordió la lengua al cuestionar el comportamiento de Mbappé desde su salida del PSG rumbo al Real Madrid. "Mbappé ha atacado continuamente al club en cada oportunidad, incluso a través del proceso iniciado hoy, una situación lamentable tanto para el propio jugador como para el fútbol francés en su conjunto.”

La nota es consecuencia del duro litigio que ambas partes mantienen desde hace meses y cuyo desenlace se espera conocer el próximo 16 diciembre. En este contencioso, Mbappé reclama unos 260 millones de euros en concepto de distintos daños y perjuicios mientras que la petición del PSG ascendería a 440 millones. En este sentido, el club asegura que ha presentado diferentes pruebas que acreditan el mal comportamiento de Kylian. "Hemos presentado pruebas que demuestran que el jugador actuó de manera injusta. Su decisión de no extender su contrato, privando así al club de cualquier posibilidad de organizar una transferencia".

Además, el mensaje del PSG recoge un desmentido en toda regla respecto sobre "las acusaciones de acoso o presión" durante las negociaciones con Mbappé. Se recuerda que durante la última temporada Kylian tuvo un papel determinante siempre estuvo en condiciones físicas de participar con el resto del equipo y solo estuvo en el banquillo o fuera de la convocatoria cuando acusó algunos problemas físicos.

Durante todo el proceso, lejos de acercar posturas, el litigio ha ganado en intensidad y ahora solo se está a la espera del desenlace judicial final.